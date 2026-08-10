Una histórica cadena mayorista cerró un supermercado a solo seis meses de su apertura

La crisis económica que generó el gobierno libertario encabezado por Javier Milei sigue generando cierres y a la extensa lista se suma un histórico mayorista que tuvo su apertura hace apenas seis meses.

La cadena Diarco decidió cerrar de manera definitiva una de sus sucursales en Zárate, producto de la caída del consumo y el aumento de los costos que afectan fuertemente al sector comercial.

El establecimiento estaba ubicado en pleno centro de la ciudad bonaerense y había comenzado a funcionar a principios de este año. Sin embargo, durante el primer semestre no logró alcanzar el nivel de facturación necesario para sostener los gastos que demandaba su funcionamiento. La baja en el movimiento comercial terminó inclinando la balanza y la cadena resolvió bajar las persianas.

De acuerdo con información difundida por medios locales, el cierre responde directamente al bajo volumen de ventas registrado durante los primeros meses de actividad. La recaudación diaria no habría sido suficiente para compensar los costos vinculados al alquiler, los servicios, el mantenimiento y el funcionamiento general del establecimiento.

La decisión, sin embargo, no implica por ahora el retiro de Diarco de Zárate. La compañía mantiene abierta su sucursal tradicional ubicada sobre la misma arteria comercial, que continúa funcionando con normalidad. El cierre quedó limitado al establecimiento recientemente inaugurado.

La situación vuelve a generar preocupación por el impacto que la caída del consumo tiene sobre el empleo comercial. Si bien la empresa no informó públicamente cuál será el destino de los trabajadores que se desempeñaban en el local cerrado, la reducción de estructuras comerciales suele traducirse en una menor demanda de personal.

Una crisis que alcanza a todo el sector mayorista

El problema no se limita a una sucursal puntual. El canal mayorista enfrenta un cambio en los hábitos de compra de los consumidores, que redujeron el volumen de productos adquiridos y priorizan cada vez más los gastos considerados esenciales. La pérdida de poder adquisitivo también modificó el comportamiento de las familias. Incluso aquellos consumidores que anteriormente recurrían a los mayoristas para comprar en cantidad comenzaron a reducir el número de unidades adquiridas o a buscar promociones y alternativas más económicas.

El cierre de Diarco en Zárate ocurre mientras otras empresas del segmento también atraviesan dificultades. Cadenas como Yaguar y Caromar enfrentan un escenario complejo, marcado por la menor actividad comercial y la necesidad de ajustar sus estructuras.

El caso de Caromar es particularmente significativo: la compañía recurrió al concurso preventivo de acreedores en medio de sus problemas financieros, mientras que otras empresas del rubro comenzaron a implementar estrategias de reducción de costos y reestructuración.