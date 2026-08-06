Las medidas del gobierno de Javier Milei provocaron una fuerte crisis económica que dejó a miles de personas sin su fuente laboral y a ese número se le suma un centenar de trabajadores que fueron despedidos de un importante call center.

La empresa Contactus desvinculó a alrededor de 100 empleados de su sede en la ciudad de Fontana, Chaco, una localidad de poco más de 30.000 habitantes donde la pérdida de una fuente de empleo tiene un fuerte impacto social y económico.

Contactus ofrece los servicios de call center, la gestión de los canales digitales y el análisis de los datos. Además, la firma se dedica al cuidado del cliente en el área de ventas, así como las cobranzas, la tarea de fidelización, la incorporación de chatbots e inteligencia artificial.

La firma había desembarcado en la ciudad en septiembre de 2023 con la promesa de generar nuevos puestos de trabajo y diversificar la economía local. Sin embargo, menos de tres años después, comenzó a enviar telegramas de despido que alcanzan a operadores, supervisores y personal administrativo.

Según denunciaron los trabajadores y consignó El Diario Norte, el ajuste estuvo precedido por semanas de incertidumbre. Aseguran que la empresa aplicó suspensiones disciplinarias de hasta cinco días, que calificaron como arbitrarias, con el objetivo de acumular antecedentes para justificar futuras desvinculaciones con causa.

Además, varios empleados afirmaron haber recibido llamados desde el área de Recursos Humanos de Buenos Aires para ofrecerles la posibilidad de renunciar a cambio del pago de dos salarios. De acuerdo con esos testimonios, quienes rechazaron la propuesta fueron apartados de sus tareas y obligados a retirarse del establecimiento.

Los motivos de los despidos en Chaco

En los telegramas enviados a los trabajadores, Contactus justificó los despidos por la caída de su principal cliente, lo cual le impide afrontar el pago de los salarios correspondientes al personal.