Después de haberse disputado todos los Grandes Premios programados dentro de un mes, la Fórmula 1 lanza una lista de los mejores adelantamientos que se dieron en ese lapso para que los fanáticos voten al ganador del premio. Ahora bien, la cita en el GP de Hungría del mes pasado marcó el cierre de la primera parte de la temporada y de las fechas que se disputaron en julio, donde también se corrieron los GPs de Gran Bretaña y Bélgica.

Con estas tres fechas, la máxima categoría hizo una selección de los cinco mejores rebases y una de las maniobras destacadas es el doble adelantamiento de Franco Colapinto sobre Pierre Gasly y Liam Lawson en Spa-Francorchamps. La movida había sucedido en la segunda mitad de la carrera y le permitió al pilarense terminar en el décimo lugar, lo que la hizo elegible para competir con otros cuatro rebases.

Además del pilarense, también habían sido postulados Max Verstappen con dos maniobras, Lewis Hamilton y Liam Lawson, el único con otro doble rebase. Si bien había interesantes jugadas en pista, finalmente Colapinto se impuso en las votaciones con un 56% de los votos de los fanáticos y se hizo con el Adelantamiento del Mes, mientras que el neerlandés quedó segundo por su rebase sobre Hamilton en el Hungaroring.

Se trata del primer premio por maniobra que recibió el argentino desde su llegada a la máxima categoría y llega justo durante el receso por el verano europeo. En relación con esto, el momento es perfecto, puesto que Franco todavía no renovó su contrato con Alpine, pero se espera que estas semanas sean claves para que obtenga un nuevo acuerdo y, así, asegurar su permanencia en la F1 para 2027.

No obstante, Flavio Briatore advirtió que no tiene como prioridad la definición de la dupla para el próximo año y mostró confianza en sus actuales pilotos para abordar el 2027 en caso de que el rendimiento se mantenga. Si bien esto podría interpretarse como una alerta, el italiano busca que el equipo se concentre en las actualizaciones del A526, de manera tal que Alpine pueda recuperar el liderato de la zona media en el campeonato de constructores.

El argentina suma 19 puntos en la temporada.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Hungría, la Fórmula 1 ingresará en el receso veraniego antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Zandvoort el próximo mes. Allí se desarrollará el Gran Premio de Países Bajos por la decimosegunda fecha entre el 21 y 23 de agosto bajo el formato sprint.