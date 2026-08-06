"Las únicas víctimas son Loan y su familia”: la sorprendente frase en la declaración de “El Americano” Soria

El Tribunal Oral Federal de Corrientes reanudó el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña con una nueva audiencia en el Escuadrón de Gendarmería, después de varias audiencias durante la semana pasada que estuvieron cargados de polémicas y discusiones entre distintos abogados, fiscales y jueces. En la jornada de hoy, y después de que la semana pasada se hablara de los días de búsqueda y los movimientos en el campo, la expectativa estaba puesta en la declaración de Leticia Risko, la responsable del Sistema Federal de Búsqueda que activó la Alerta Sofía, ya que uno de los debates del caso tiene que ver con la demora en la utilización de esa herramienta.

Sin embargo, la funcionaria no se presentó en la audiencia y aún no se sabe si será convocada en otra jornada del debate. En su declaración previa, la ahora ex funcionaria había asegurado que el por entonces comisario Walter Maciel se había mostrado muy esquivo a dar los datos necesarios para hacer efectiva la activación de la Alerta Nacional.

Por otra parte, en la audiencia de hoy declaró un ex empleador de Antonio Benítez, que contó que “cada vez que lo necesitaba lo llamaba” y que “trabajaba en los animales, arreglábamos alambrados”. También detalló:“Siempre andábamos juntos”. En relación al día de la desaparición de Loan, Ángel Duarte dijo que Antonio “llegó a la casa sin remera puesta” y señaló que la tenía “en el hombro, pero no recuerdo el color”, evitando caer en la polémica que hace algunos días atrás pasó con el padre de Benítez.

En ese relato, recordó: “Me pidió una linterna”. Relató también que le contó que había estado toda la tarde buscando a su sobrino que se había perdido en el campo. Ante esto, recordaron que durante la instrucción el ex jefe de Benítez había señalado que “tenía una remera roja” y ahora señaló que no lo recordaba. Además, explicó que es veterinario y que atendió los perros de búsqueda y que también, en esos días, el ex comisario Maciel le pidió “una linterna prestada”.

En otra declaración testimonial el que se presentó frente al tribunal fue Santiago Maidana, un vecino de 9 de Julio que vive a metros de la casa del matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava. En su relato contó cómo fueron los allanamientos y destacó que recién el segundo operativo fue más amplio, “se revisó más y hubo más policías”, señaló.

Pero uno de los momentos más importantes de la jornada tuvo que ver con el pedido de declaración que hizo Nicolás “El Americano” Soria, el único de los imputados por entorpecer la investigación que sigue detenido. El pedido fue luego de que en los últimos días se conociera que su abogado defensor, Marcelo Ponce, presentó un habeas corpus para reclamar mejoras en la prisión preventiva que cumple el hombre que decía integrar fuerzas de seguridad e inteligencia estadounidense y que fue parte del equipo que decía pertenecer a la Fundación Dupuy. Previo a sentarse ante los jueces, se estableció que Soria iba a declarar pero no se prestaba a responder preguntas pero el imputado reclamó protección y mejores condiciones en la Unidad Penitenciaria N° 7 de Resistencia donde cumple su preventiva.

“No quiero ponerme en el rol de víctima porque las únicas víctimas acá son Loan y su familia” empezó su declaración Soria pero avanzó con una polémica comparación considerando que también son “víctimas” aquellos “imputados que son inocentes, los que están presos o no presos”, igualando así a la familia del pequeño desaparecido el 13 de Junio de 2024 con quienes están en el banquillo de los acusados.

En otro punto de su exposición, Soria volvió sobre el punto de su prisión preventiva y sostuvo que le es “difícil venir a declarar en condiciones físicas y psicológicas adecuadas ya que mi integridad física está en riesgo”. En ese sentido, “el Americano” hizo referencia a un ataque sufrido el fin de semana pasado en la Cárcel de Resistencia donde aseguró “me pudieron sacar un ojo” y consideró que en el último tiempo “las condiciones carcelarias empeoraron”, abriendo la puerta a un nuevo posible recurso de excarcelación que pediría su defensa.

Después de escuchar el relato de Soria, fue el Presidente del Tribunal Fermín Ceroleni quien tomó la palabra y señaló que “se impartieron instrucciones al Penal donde está alojado para que se tomen todos los recaudos y se resuelva la situación” que denunció el imputado. Por otra parte, fuentes cercanas al expediente señalaron que pese a las denuncias de Nicolás Soria, el día de hoy no se notó que tuviera algún tipo de golpe o herida visible según relató él alrededor del ataque que habría recibido. Pese a esas diferencias, desde el Tribunal se mostraron sorprendidos porque Soria prometió declarar más veces y aseguró que “voy a poner al descubierto situaciones del expediente como documentación adulterada de fuerzas de seguridad de la Nación como así también falsedades de la resolución 588 de la Jueza Pozzer Penzo”.

Tras la declaración de Soria, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio y siguió con la declaración del sargento Gustavo Romero que hace 16 años forma parte de la División Canes de la Policía de Corrientes. El especialista fue convocado por su trabajo en las pericias de odorología en los vehículos de Carlos Pérez y Victoria Caillava, algo que llamativamente el policía se olvidó de relatar e incluso algunos abogados sostuvieron que se mostraba reticente y esquivo a las preguntas. En ese momento fue el Fiscal Carlos Schaefer quien intervino y también los abogados defensores para señalar qué autos había peritado e incluso se sorprendieron cuando el sargento respondió que no sabía y que “no le compete” saber qué elementos utilizó para las pericias, lo que a simple vista evidenció la irresponsabilidad del testigo que podría ser acusado por sus intervenciones.

La declaración del perito y de Soria eran muy esperadas ya que prometían mucho más que lo que finalmente arrojaron, aunque ahora la querella y la fiscalía esperan que, tras estas testimoniales, aparezca la posibilidad de que algún otro de los imputados pida hablar y aclarar alguna situación. Así, la familia del pequeño mantiene su pedido de que “se rompa el pacto de silencio” y los principales imputados cuenten qué pasó y dónde está Loan.