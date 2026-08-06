Boca Juniors logró su primera victoria en el Torneo Clausura al imponerse 1-0 ante Estudiantes en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en un encuentro pendiente de la segunda fecha. El único tanto del partido lo anotó Santiago Ascacibar sobre el final del primer tiempo, justo ante su exequipo, en una jugada que le dio un impulso importante al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

El partido arrancó parejo y con pocas chances claras. Estudiantes fue quien generó las situaciones más peligrosas en los primeros 30 minutos, con remates de Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo que el arquero Álvaro Montero logró contener con seguridad. El Xeneize dominó la posesión, pero le costó transformar ese control en llegadas efectivas.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, Boca encontró la diferencia. Lautaro Blanco recuperó un centro pasado y volvió a enviar el balón al área, donde Ascacibar apareció como un centrodelantero para empujar la pelota al primer palo y vencer al arquero Fabricio Iacovich, que reemplazó a Fernando Muslera, ausente por fiebre. Esta acción cumplió con la conocida ley del ex y le dio a Boca la ventaja para irse al descanso.

En la segunda mitad, el conjunto de Arruabarrena mostró una versión más sólida y controló el desarrollo con mayor autoridad. Manejó la posesión, encontró espacios para atacar de contra y generó varias oportunidades para ampliar el marcador. Leonel Flores fue protagonista con dos chances claras, mientras que Milton Delgado brilló por su despliegue, recuperación y precisión para iniciar los ataques.

Estudiantes intentó reaccionar con cambios ofensivos, ingresando a Gabriel Neves y Facundo Farías para darle mayor profundidad, pero Boca logró mantener el control y no permitió que el rival generara peligro real en el tramo final. El equipo xeneize apostó a la movilidad de Sebastián Villa, Kevin Zenón y Alan Velasco, quienes aportaron frescura en ofensiva tras la salida de Miguel Merentiel.

La racha que cortó Boca

Con este resultado, Boca cortó una racha negativa de tres partidos sin ganar y sumó sus primeros tres puntos en el Clausura. Además, mostró una mejor imagen en el complemento y consiguió respuestas individuales que ilusionan para los próximos compromisos del torneo. El equipo demostró que puede sostener la ventaja y manejar los momentos claves del partido.

Así fue el gol de Ascasibar

Santiago Ascacíbar se convirtió en protagonista en el Tomás Adolfo Ducó al marcar el gol que le dio la victoria a Boca frente a Estudiantes de La Plata en la fecha pendiente del Torneo Clausura 2026. El volante, que venía de anotar en el empate 2-2 ante Newell's en Rosario, disputó su primer encuentro frente al club que lo vio crecer como futbolista y persona.

Cuando el primer tiempo parecía terminar sin emociones, Lautaro Blanco envió un centro desde la izquierda que Ascacíbar aprovechó con un toque sutil al primer palo del arquero Iacovich. De esta manera, el mediocampista alcanzó su quinto gol con la camiseta xeneize y se posicionó como el tercer máximo goleador del equipo en este año.

A pesar de la importancia de su anotación, Ascacíbar se contuvo en el festejo y pidió disculpas por su pasado en Estudiantes, donde se había consolidado como un referente y había conquistado cinco títulos oficiales antes de su partida a principios de 2026. En aquel momento, a pesar de su reciente llegada a Boca, acompañó a sus compañeros en la derrota 2-1 en UNO.

Tras el partido, el mediocampista habló con TNT Sports y destacó el rendimiento del equipo: "La verdad, sentí que el equipo estuvo más sólido. Generamos las situaciones. En el partido anterior también lo habíamos hecho de buena manera. Hay que seguir por este camino". Además, subrayó la importancia de la victoria: "Venimos trabajando todos los días para sumar de a tres. La verdad, hay que seguir por este camino, que no es tan fácil".

Sobre marcarle justamente a Estudiantes, Ascacíbar reconoció: "Uno tiene muchas sensaciones. Hoy me toca defender esta camiseta grande. Juego para este equipo".