Ya empezaron a llegar: Cómo son los nuevos recibos de sueldo de la reforma laboral de Milei

Tras dos meses de demoras por la adaptación de los sistemas, las empresas ya implementan el nuevo formato de recibo de sueldo dispuesto por la reforma laboral de Milei.

Tras casi dos meses de retrasos por la adaptación de los sistemas de liquidación, desde julio los trabajadores comlenzaron a recibir el nuevo recibo de sueldo impulsado por el Gobierno, una de las principales novedades de la Reforma Laboral. Este formato incorpora por primera vez el costo laboral total que asume el empleador, buscando transparentar cuánto cuesta realmente cada puesto de trabajo.

La modificación fue establecida mediante el Decreto 407/20, que entró en vigencia a principios de junio, pero la mayoría de las compañías no pudo cumplir con el nuevo esquema durante las primeras semanas ya que sus sistemas estaban en proceso de actualización. "Hubo complicaciones en la implementación con los sistemas. Hoy está más generalizado el uso del nuevo modelo de recibo porque ya se adecuaron la mayoría de los sistemas de liquidación", explicó el contador Marcos Felice. Además, aclaró que "hasta ahora no hay reglamentación sobre sanciones por incumplimiento en el caso de aquellas compañías que todavía no lo hicieron".

A diferencia del formato tradicional, este nuevo recibo no solo detalla el sueldo bruto, las deducciones y el monto neto a cobrar, sino que también informa el costo total que paga el empleador. Allí se discriminan las contribuciones para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la obra social, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), asignaciones familiares, aportes sindicales, cámaras empresarias y otros conceptos derivados de la relación laboral.

Para ilustrar, un recibo al que se accedió mostró que una empresa desembolsó $9.410.008 para que el trabajador reciba un salario bruto de $7.777.833. Tras deducir Ganancias, jubilación y otros conceptos, el salario neto depositado fue de $6.792.164. La principal novedad es un gráfico de torta que permite visualizar la proporción del costo que corresponde al salario y al resto de las cargas laborales. En este caso, el 74% del costo fue el salario neto, el 22% contribuciones a la seguridad social, el 2% ART y el 1% PAMI.

El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, señaló que “la mayoría de las empresas terminó de implementar el nuevo recibo con la liquidación de julio, sobre todo aquellas que contratan sistemas de software, ya que la mayoría está actualizada”. Sin embargo, reconoció que aún faltan las compañías con desarrollo propio y las pymes que manejan sus liquidaciones en Excel, aunque la mayoría se adaptó en estos dos meses. Además, ante La Nación, aclaró que "desde el Gobierno dejaron trascender que en esta primera etapa no van a aplicar sanciones, así que hasta finales de agosto es probable que veamos empresas tratando de cumplir con la normativa".

Los trabajadores empezaron a recibir el nuevo recibo de sueldo obligatorios desde julio.

Por otro lado, Domínguez advirtió que el nuevo formato no incluye espacio para la fecha ni para la firma, y que el gráfico no contempla el impuesto a las ganancias, lo que limita su representatividad para entender el sueldo neto, un aspecto que debería corregirse mediante un nuevo decreto.

La explicación del nuevo recibo de sueldo

Ante las dudas que genera el nuevo recibo, la empresa Xubio publicó una guía para interpretar el formato. Catalina Barber Clas, product owner del módulo de Sueldos de Xubio, comentó ante el medio mencionado que “muchos trabajadores ven por primera vez cuánto le cuesta su puesto a la empresa, más allá del número que reciben en su cuenta”.

Explicaron que los aportes descontados al trabajador financian prestaciones como jubilación (11%), obra social (3%), PAMI (3%) y cuota sindical, mientras que las contribuciones que no afectan el recibo del empleado son abonadas por el empleador e incluyen seguridad social, obra social, ART, seguro de vida y cuota sindical.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien impulsó la medida, celebró la transparencia que brinda el nuevo formato: “Me empiezan a enviar los recibos de sueldos actualizados en el formato de la Ley de Modernización Laboral. En este caso, el empleador paga $1.200.000; el trabajador recibe $580.000. Transparencia total. Gracias, presidente Javier Milei. Gracias, Congreso de la Nación”.