Sorpresa en Telefe: un participante de Gran Hermano denunció a Laura Ubfal

Gran Hermano Generación Dorada está cada vez más cerca de su fin. Con la salida de "Campanita" Pereira, quedan solo once participantes dentro de la casa más famosa del país: Charlotte Caniggia; Matías Hanssen; Juan "Juanicar" Caruso; Luana Fernández; Alejandra Majluf; Mariela Prieto; Jennifer "Pincoya" Galvarini; Solange "Sol" Abraham; Tamara Paganini; Yisela "Yipio" Pintos y Yanina Zilli.

Todos ellos vienen haciendo su respectivo trabajo puertas adentro para poder mantener e incluso aumentar el apoyo del público, aunque hay uno que, al parecer, incluso desde el encierro movió hilos para tomar una acción directa en el afuera: hacerle llegar una carta documento a Laura Ubfal, una de las panelistas más implacables que tiene el certamen. O al menos así lo comentó ella en vivo.

Durante la última gala de eliminación, quedó fuera "Campanita".

Laura Ubfal y la carta documento que recibió

Según explicó en La Linterna, su ciclo de Bondi Live, llegó a sus manos "una carta documento". "¿De quién? No les voy a decir", señaló, aunque más adelante dio alguna que otra pista: "De una jugadora, resulta que es una jugadora que está encerrada en una casa. Entonces, si no se puede hablar de una jugadora que está encerrada en una casa, que firmó un contrato donde se sabe que su vida se va a exponer... la verdad que es ridículo. Pero bueno señores, es lo que hay".

"La maldad, la soberbia, tirar todo por la borda, hablar pestes de la gente, a mí no me gusta. Si dicen 'pero vos lo haces', lo hago porque llega un momento en donde no aguanto, pero no es algo que yo elegiría. Me parece que un Gran Hermano no tendría por qué llegar a tanto", concluyó, manteniendo en el anonimato a su denunciante, más allá de saber que se trata de una mujer.