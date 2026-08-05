Queda a menos de dos horas de CABA y celebra la Fiesta de la Galleta de Campo: el pueblo ideal para una escapada

Entre los múltiples destinos de la provincia de Buenos Aires para hacer una escapada de fin de semana, pero hay uno que se destaca por celebrar la Fiesta de la Galleta de Campo: Tomás Jofré. El pueblo bonaerense volverá a celebrar uno de sus eventos gastronómicos más convocantes con actividades y espectáculos para toda la familia.

Así será la Fiesta de la Galleta de Campo en Tomás Jofré

La Fiesta de la Galleta de Campo se realizará el próximo domingo 9 de agosto en la Estación Tomás Jofré y la Plaza Silvano durante todo el día. Se trata de la novena edición del evento que combina lo mejor de la gastronomía regional, música en vivo, danzas folklóricas y propuestas recreativas pensadas para todas las edades.

Durante el evento, los productores y panaderos regionales exhibirán y comercializarán sus elaboraciones artesanales. Hasta que llegue el momento más esperado de la jornada: la elección de la mejor galleta de campo. La cita se consolida como una alternativa ideal para quienes buscan una escapada de fin de semana sin alejarse demasiado de la Capital Federal.

La Fiesta de la Galleta de Campo ya es una tradición en el pueblo bonaerense

Desde la mañana, el predio ferroviario recibirá al Ballet Municipal de Folclore Estrella del Sur, mientras que por la tarde se sumará un espectáculo pensado especialmente para el público infantil. Además, se dictará un taller de folklore abierto a la comunidad.

Por su parte, la Plaza Silvano concentrará gran parte de la agenda con la participación de distintos ballets y artistas locales. El cierre del día será en la plaza y estará a cargo de una propuesta de cumbia, pensada para despedir el evento con un marco festivo.

Cómo llegar a Tomás Jofré desde la ciudad de Buenos Aires

Ubicado a un poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido bonaerense de Mercedes, se tarda alrededor de una hora y media en llegar al pueblo bonaerense desde la ciudad porteña. Siempre depende de las condiciones del tránsito. Llegar es muy simple: