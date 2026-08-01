Registro Automotor: así funciona el nuevo sistema de digitalización de trámites

Las medidas fueron oficializadas a través de las resoluciones 306 y 308/2026 del Ministerio de Justicia, publicadas en el Boletín Oficial (BORA).

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema para modernizar el funcionamiento del Registro Automotor mediante un plan de digitalización integral y una reforma del régimen arancelario.

La iniciativa busca que cada vez más gestiones puedan realizarse de forma remota, reducir la cantidad de trámites presenciales y simplificar el sistema de costos que rige para la inscripción y transferencia de vehículos.

Las medidas fueron oficializadas a través de las resoluciones 306 y 308/2026 del Ministerio de Justicia, publicadas en el Boletín Oficial (BORA).

¿Cómo es el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor?

La Resolución 306/2026 creó el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, que establece el marco para avanzar hacia un modelo con un mayor uso de herramientas digitales y una gestión más centralizada. Entre sus objetivos figuran la optimización de recursos, la reducción de los tiempos administrativos y la incorporación gradual de procesos electrónicos para los distintos trámites registrales.

La norma designa a la Secretaría de Políticas de Vinculación Ciudadana del Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación y encomienda a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) la elaboración de un cronograma para ejecutar las reformas previstas.

En paralelo, la Resolución 308/2026 aprobó un nuevo régimen arancelario. La cartera nacional explicó que el esquema anterior contemplaba más de un centenar de aranceles diferentes, lo que dificultaba el cálculo de los costos de cada trámite. Con la reforma se busca simplificar esa estructura y hacer más transparente el sistema de cobro.

La digitalización se apoya en herramientas que ya comenzaron a utilizarse durante los últimos meses, como el Registro Único Virtual (RUV) y el Registro Único Nacional del Automotor (RUNA), plataformas que permiten realizar determinadas inscripciones de manera remota y automatizar controles mediante la interconexión con bases de datos oficiales.

Otra de las novedades es que la DNRPA continuará incorporando procedimientos a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), además de actualizar los procesos internos para favorecer el uso de documentación electrónica y la validación automática de datos.

De acuerdo con el cronograma previsto, la implementación será gradual. A medida que se incorporen nuevas herramientas digitales y se adecuen los sistemas informáticos, más trámites del Registro Automotor podrán realizarse de forma electrónica, con el objetivo de reducir los tiempos de gestión y simplificar la experiencia de los usuarios.