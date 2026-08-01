No es Envidiosa: la serie con Griselda Siciliani y Esteban Lamothe que tiene 134 capítulos y entró al Top 10 de Prime Video

Educando a Nina: la primera serie que tuvo a Griselda Siciliani y Esteban Lamothe antes del éxito de Envidiosa.

La plataforma Amazon Prime Video le dio una sorpresa a los argentinos: la serie Educando a Nina entró en el Top 10 de shows de televisión más vistos. Se trata de la primera vez que Griselda Siciliani y Esteban Lamothe hicieron de pareja antes del éxito de Envidiosa en Netflix.

De qué trata Educando a Nina

Estrenada en 2016 por Telefe y producida por Underground, la ficción creada por Sebastián Ortega se convirtió rápidamente en uno de los grandes éxitos de la televisión argentina. La trama sigue la vida de Nina Peralta, una joven extrovertida que trabaja como bailarina y lleva una vida humilde. Acostumbrada a salir adelante con esfuerzo, su rutina cambia de manera inesperada cuando descubre que tiene una hermana gemela de cuya existencia nunca había sabido.

Esa hermana es Mara Brunetta, una heredera perteneciente a una de las familias más poderosas del país. Aunque físicamente son idénticas, sus personalidades y estilos de vida son completamente opuestos. Mientras Nina es espontánea, divertida y descontracturada, Mara se mueve en un ambiente de lujo, negocios y protocolos.

La historia toma un giro cuando Mara desaparece temporalmente y la familia Brunetta convence a Nina de ocupar su lugar para evitar un escándalo. A cambio, le ofrecen una importante recompensa económica. Sin embargo, mantener el engaño será mucho más difícil de lo que imaginaba. A partir de ese momento, la protagonista deberá aprender las reglas de un mundo completamente ajeno al suyo mientras intenta ocultar su verdadera identidad. Los enredos, las confusiones y los romances comienzan a multiplicarse, dando lugar a una comedia llena de giros inesperados.

Afiche promocional de Educando a Nina.

Uno de los grandes atractivos de la serie fue la actuación de Griselda Siciliani, quien asumió el desafío de interpretar a las dos hermanas gemelas. Su trabajo fue ampliamente elogiado por la crítica y el público, al construir dos personajes con personalidades totalmente diferentes.

Elenco, capítulos y dónde verla

El elenco también reúne a figuras destacadas de la televisión argentina, entre ellas Esteban Lamothe, Diego Ramos, Verónica Llinás, Rafael Ferro, Juan Leyrado, Carola Reyna, Enrique Liporace, Jorgelina Aruzzi, Martín Slipak y Nicolás Furtado, quienes completan una historia atravesada por el humor, los conflictos familiares y las relaciones amorosas.

Con una única temporada de 134 episodios, Educando a Nina logró consolidarse como una de las producciones más recordadas de la televisión argentina de la última década. Para quienes quieran descubrirla por primera vez o volver a verla, la serie se encuentra disponible actualmente en Prime Video.