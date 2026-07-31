Investigadores del CONICET desarrollaron una IA que busca prevenir la pérdida de visión por diabetes. Foto: gentileza investigador

Científicos del CONICET y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) lograron desarrollar una Inteligencia Artificial capaz de prevenir la pérdida visual en personas con diabetes. Conocida como retinopatía diabética, es uno de los principales factores de pérdida visual. Si bien se trata de una afección prevenible, es irreversible y se presenta en personas adultas en edad productiva. Los datos son escalofriantes, dado que, a nivel mundial, afecta aproximadamente al 25% de las personas con diabetes.

En este sentido, los investigadores del instituto de ciencia argentino se propusieron entrenar una IA que ayude a prevenir este problema. "Aunque puede avanzar durante años sin generar síntomas, un diagnóstico oportuno permite iniciar tratamientos capaces de evitar gran parte de las complicaciones", explican desde la página del CONICET, donde fue compartida la investigación.

José Ignacio Orlando Orlando trabajando con un retinógrafo. Foto: gentileza investigador

En este contexto nació hace diez años Retinar, "una plataforma argentina de teleoftalmología que utiliza inteligencia artificial para ampliar el acceso al control oftalmológico y optimizar el trabajo de los equipos de salud". "Desde el comienzo entendimos que un buen algoritmo era clave, pero que debía ser el punto de partida para ofrecer al final del camino una herramienta integrable al funcionamiento real del sistema sanitario argentino, que permitiera aprovechar la diversidad de hospitales, equipos y formas de trabajo que existen en el país", expresó José Ignacio Orlando, quien lidera el grupo de investigación.

La importancia de la detención temprana

Los especialistas ponen el foco en la importancia de la detención temprana de la retinopatía diabética. Explican que la misma se produce "por el daño que los niveles elevados de glucosa generan sobre los vasos sanguíneos de la retina". En las primeras etapas, esta enfermedad puede avanzar sin provocar síntomas visuales, por lo que muchas personas no saben que tienen lesiones hasta que el daño en la visión ya es irreversible. Por eso, las guías clínicas aconsejan que todas las personas con diabetes se realicen controles oftalmológicos de forma periódica.

"La teleoftalmología basada en retinografías no midriáticas surgió internacionalmente como una estrategia para acercar el estudio a los pacientes: como son imágenes no invasivas que pueden ser capturadas por personal capacitado, no necesariamente oftalmólogos, te permite llevar el control a centros de atención primaria u hospitales generales, haciendo las fotos y enviándolas después a especialistas para que las evalúen remotamente", profundiza Orlando y concluye: "Retinar es el resultado de muchos años trabajando sobre distintos problemas del análisis de imágenes de la retina".