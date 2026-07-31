Boca se va de La Bombonera: dónde jugará y cuántos partidos pierde su cancha

Boca Juniors confirmó que dejará La Bombonera por el estado del césped. Ya definió dónde jugará por el Torneo Clausura y qué pasará con la Copa Sudamericana.(Foto: Reuters).

Luego de varios días de conversaciones, Boca Juniors no podrá utilizar La Bombonera en sus próximos compromisos como local debido a los problemas que presenta el campo de juego, y para los encuentros del Torneo Clausura, jugará en el estadio Huracán. Aun resta confirmar qué sucederá de cara a la serie de Copa Sudamericana frente a Recoleta.

Lo que comenzó como una posibilidad terminó transformándose en una decisión oficial. Boca dejará su estadio para recibir a Estudiantes y Vélez, los próximos dos rivales como local en el Torneo Clausura. La medida responde al delicado estado del césped, que quedó en evidencia durante el partido de ida frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana.

La situación se agravó por el pronóstico de intensas lluvias sobre la Ciudad de Buenos Aires, un factor que complica todavía más los trabajos de recuperación del terreno de juego. Por ese motivo, la dirigencia entendió que lo más conveniente era preservar el campo para evitar un deterioro mayor.

El partido frente a Estudiantes, correspondiente a la segunda fecha del Clausura y que había sido postergado por la participación internacional del Xeneize, será el primero que se disputará fuera de La Bombonera. Lo mismo ocurrirá días más tarde con el compromiso ante Vélez.

Huracán será la casa de Boca por el Torneo Clausura

Una vez tomada la decisión de abandonar temporalmente La Bombonera, la dirigencia de Boca comenzó la búsqueda de un estadio alternativo que cumpliera con la cantidad de aforo similar a la de su estadio.

La dirigencia mantuvo conversaciones tanto con Lanús como con Huracán, clubes a los que consultó por la disponibilidad de sus canchas y por las condiciones económicas para utilizarlas. Finalmente, el acuerdo se cerró con el Globo y el equipo hará de local en Parque Patricios durante los próximos dos compromisos.

La elección responde a cuestiones logísticas y a la posibilidad de mantener la localía dentro de la Ciudad de Buenos Aires, evitando traslados más largos para socios e hinchas.

Qué pasará con el partido de Copa Sudamericana

Más allá de los encuentros del campeonato local, Boca también tiene por delante un compromiso clave por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El martes 11 de agosto debe recibir a Recoleta de Paraguay por el encuentro de ida, aunque ese partido todavía no tiene sede confirmada.

La dirigencia evaluará durante los próximos días la evolución del césped de La Bombonera antes de tomar una decisión definitiva. Si el campo muestra una recuperación suficiente, el equipo volverá a jugar en su estadio. En caso contrario, también disputará ese compromiso fuera de casa. Por ahora, la única certeza es que los dos primeros partidos ya fueron trasladados.

El sector de la cancha que encendió todas las alarmas

La preocupación principal se concentra en una zona puntual del terreno. Durante el encuentro frente a O'Higgins llamó la atención una franja de césped ubicada frente a los palcos preferenciales, mucho más verde que el resto del campo. Esa diferencia visual reflejaba los trabajos realizados durante el receso para recuperar esa superficie.

Sin embargo, el tiempo no alcanzó para que la resiembra terminara de asentarse y las lluvias complicaron aún más el proceso. El resultado quedó expuesto durante el partido internacional: en varias acciones el césped se levantó, generó desniveles y provocó resbalones de varios futbolistas, una situación que terminó acelerando la decisión de preservar el campo.

La mudanza obliga al cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena a modificar parte de la planificación deportiva. Además del impacto que representa dejar la Bombonera, Boca perderá por al menos dos fechas el respaldo de su estadio en un tramo importante del Torneo Clausura. A eso se suma la incertidumbre sobre el cruce con Recoleta, un partido determinante para seguir avanzando en la Copa Sudamericana.

Mientras tanto, el club continuará con los trabajos sobre el campo de juego con el objetivo de recuperar las mejores condiciones posibles y volver cuanto antes a la Bombonera. La evolución del césped durante los próximos días será determinante para definir cuándo el Xeneize podrá regresar a su casa.