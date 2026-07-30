Aumenta el transporte público, colectivos y subtes en agosto 2026: el nuevo precio de cada tarifa

Cuánto aumenta el transporte público en CABA en agosto

Los usuarios del transporte público deberán afrontar un nuevo aumento en agosto de 2026. A partir del próximo mes, entrará en vigencia una actualización de las tarifas de colectivos y subtes, en el marco del esquema de incrementos periódicos definido por las autoridades de transporte.

La suba impactará en los servicios que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y elevará el costo de los pasajes para millones de pasajeros que utilizan diariamente estos medios para trasladarse.

Cuánto costará el boleto de colectivo en agosto

A partir del 1° de agosto, volverán a aumentar las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La actualización alcanzará a colectivos, trenes, subtes y peajes, con incrementos que variarán según la jurisdicción de cada servicio.

En el caso de los colectivos que dependen de la provincia de Buenos Aires, el ajuste será del 4,4%, por lo que el boleto mínimo superará los $1.100. Para las líneas bajo la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, el incremento será del 3,9%, llevando la tarifa mínima a $852,90.

La actualización responde al mecanismo de ajuste mensual aplicado por la Ciudad y la Provincia, que combina la inflación del mes anterior con un adicional de dos puntos porcentuales. En el caso de los ferrocarriles, el incremento fue dispuesto por el Gobierno nacional.

Cuánto aumenta el subte en agosto

Con esta nueva actualización, las tarifas del transporte automotor acumulan en lo que va de 2026 un incremento del 68,76% en la provincia de Buenos Aires y del 43,70% en la Ciudad, porcentajes que se ubican por encima de la inflación acumulada en el mismo período, estimada en 16,8%.

Por su parte, el saldo negativo de la tarjeta SUBE se mantendrá en $1.200, permitiendo a los usuarios continuar viajando aun cuando no cuenten con crédito suficiente al momento de validar el pasaje.

Cuál será el precio del subte

El aumento también alcanzará al servicio de subtes, que comenzará agosto con una nueva tarifa para los viajes realizados dentro de la Ciudad de Buenos Aires. En CABA, también se incrementará 3,9% las tarifas del subte: pasará de $1621 a $1684. Mientras, el boleto sin SUBE registrada llega a $2541,10.

Además del boleto general, seguirán vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes y los beneficios previstos para los usuarios alcanzados por la Tarifa Social.

Cuánto aumenta el transporte en agosto

Quiénes mantienen descuentos en el transporte

Pese al incremento, continuarán vigentes los beneficios para determinados grupos de usuarios, entre ellos:

Beneficiarios de la Tarifa Social Federal.

Jubilados y pensionados alcanzados por el beneficio.

Titulares de asignaciones sociales.

Personas con discapacidad.

Otros grupos contemplados por la normativa vigente.

Por qué aumentan las tarifas

La actualización responde al mecanismo de revisión periódica implementado por las autoridades de transporte, que ajusta los valores de los boletos para acompañar la evolución de los costos del sistema.

Con esta modificación, el transporte público registrará un nuevo incremento en agosto, mientras se espera la publicación de los cuadros tarifarios definitivos con los valores para cada tramo y servicio.