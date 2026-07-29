El Centro de Medicina Nuclear celebró cuatro años de transformación de la atención oncológica en Formosa

El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia "Presidente Dr. Néstor Kirchner" (CEMENURNK) celebró un nuevo aniversario de atención sanitaria que marcó el inicio de una nueva etapa para la atención oncológica en Formosa. En estos cuatro años, la institución atendió a más de 1.400 pacientes y finalizó más de 1.300 tratamientos, consolidándose como un centro de referencia en medicina nuclear y radioterapia para la región.

La jornada estuvo marcada por un emotivo acto en el que participaron pacientes que ya finalizaron sus tratamientos. Como símbolo de esperanza y acompañamiento para quienes hoy atraviesan la enfermedad, volvieron a tocar la tradicional campana que en los centros oncológicos representa el cierre de una etapa de tratamiento. En esta oportunidad, el gesto buscó transmitir un mensaje de aliento a quienes continúan su lucha contra el cáncer.

El aniversario recordó también el ingreso del primer paciente del Centro, Ángel Correa, un productor paippero de la localidad de Riacho He Hé que, en 2021, pudo realizar su tratamiento en Formosa sin necesidad de viajar a otra provincia.

Desde entonces, el crecimiento de la institución estuvo acompañado por la incorporación de nuevos servicios y tecnología de alta complejidad. El director del CEMENURNK, Fernando Trachta, destacó el camino recorrido desde la puesta en funcionamiento del establecimiento y remarcó que el desarrollo del Centro fue posible gracias a una política sostenida de inversión pública en salud.

"Hoy tenemos más de 1.400 pacientes atendidos y más de 1.300 tratamientos finalizados. Eso demuestra el crecimiento que tuvo el Centro y el impacto que genera para la comunidad", señaló en comunicación con medios locales. El profesional indicó además que uno de los próximos objetivos será la puesta en marcha definitiva del ciclotrón, un equipamiento estratégico para la producción de radiofármacos utilizados en estudios de medicina nuclear.

"Estamos avanzando con las habilitaciones para continuar con la instalación del ciclotrón. Es un avance gigantesco porque nos permitirá fabricar nuestros propios radiofármacos y dejar de depender de Buenos Aires. Además, tendremos la posibilidad de convertirnos en proveedores para las provincias del norte y también para países vecinos", explicó.

Trachta recordó que el Centro inició sus actividades brindando servicios de radioterapia externa y que, con el paso de los años, fue ampliando progresivamente su capacidad tecnológica.

En ese proceso se incorporaron prestaciones como braquiterapia, un tomógrafo para diagnóstico, un equipo de tomografía por emisión de positrones (PET), un ecógrafo y un mamógrafo de alta tecnología, considerado único en la región por sus características.

Asimismo, destacó que actualmente el Centro realiza punciones por aspiración tridimensional, una práctica que, según indicó, aún no se desarrolla en otras instituciones públicas del país. Más allá de la incorporación de equipamiento, el director remarcó que uno de los principales objetivos fue consolidar un modelo de atención centrado en la calidad humana.

"Desde el inicio decidimos brindar el mejor servicio posible, con excelencia y buen trato por encima de todas las cosas", sostuvo. Durante la conmemoración también compartieron sus testimonios pacientes que atravesaron tratamientos oncológicos en la institución.

Ángel Correa recordó que, antes de la apertura del Centro, tenía previsto trasladarse a Buenos Aires para iniciar su tratamiento. Sin embargo, la puesta en funcionamiento del CEMENURNK le permitió permanecer en Formosa junto a su familia.

"Lo más motivador era que tenía una hija de tres años y no quería dejarla. Lo más lindo fue poder hacer el tratamiento en mi provincia", expresó. Actualmente continúa con sus controles médicos y aseguró que se encuentra en buen estado de salud.

Otra de las pacientes que participó del encuentro fue Yolanda Elizabeth Arce, oriunda de Laguna Blanca, quien definió su experiencia como "volver a nacer". "Después de tener cáncer volvés a renacer. Mi meta era mi hija y gracias a Dios pude verla recibirse. Esta fue una segunda oportunidad de vida", afirmó.

Arce también destacó el acompañamiento recibido durante todo el proceso de atención y valoró el trabajo del equipo interdisciplinario integrado por médicos, enfermeros, técnicos, psicólogos y nutricionistas. En la misma línea se expresó Juan Bautista Rojas, vecino del barrio Guadalupe de la ciudad de Formosa, quien resaltó la importancia de contar con un centro de alta complejidad en la provincia.

"Si tenía que ir a Corrientes había que buscar dónde quedarse y afrontar muchos gastos. Tener este Centro acá fue una bendición", señaló al agradecer la posibilidad de realizar su tratamiento sin alejarse de su entorno familiar.

La actividad concluyó con una fotografía grupal que reunió a pacientes, profesionales y trabajadores de la institución. Además, cada uno de los participantes recibió un certificado conmemorativo por formar parte de la celebración y compartió un breve mensaje sobre la importancia que tuvo el Centro durante su tratamiento.