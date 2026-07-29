PlayStation anunció los 3 juegos gratis de agosto para PS4 y PS5: cuáles son y cuándo se pueden reclamar

Desde el 4 de agosto hay tres nuevos juegos durante todo el mes.

Sony anunció los juegos mensuales de PlayStation Plus que estarán disponibles durante agosto para todos los suscriptores del servicio. A partir del 4 de agosto y hasta el 31 del mismo mes, los usuarios podrán agregar sin costo adicional Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk y Signalis a su biblioteca, con propuestas que van desde la acción y el cooperativo hasta el terror psicológico.

Además de los tres títulos, PlayStation confirmó que los miembros de PlayStation Plus también podrán reclamar un paquete especial de MARVEL Tōkon: Fighting Souls, que incluirá avatares exclusivos y contenido cosmético para el juego a partir del 6 de agosto.

Los juegos de PlayStation Plus de agosto

El principal atractivo del mes es Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, disponible para PS5 y PS4. El juego combina acción, supervivencia y parkour en una ciudad devastada por un virus que convirtió a gran parte de la población en criaturas hostiles. Los jugadores toman el control de Aiden Caldwell, un personaje cuyas decisiones influyen en el destino de la ciudad y que puede afrontar la aventura tanto en solitario como en un modo cooperativo para hasta cuatro personas.

La segunda incorporación es Big Walk, un título exclusivo para PS5 centrado en la cooperación entre jugadores. Se trata de una aventura en mundo abierto donde la comunicación y el trabajo en equipo son fundamentales para resolver desafíos y acertijos. El juego también propone momentos de exploración y actividades relajadas para compartir con amigos.

Por su parte, Signalis, disponible para PS4, ofrece una experiencia de terror psicológico y supervivencia con una estética retrofuturista. La historia sigue a Elster, una técnica Replika que despierta de un largo letargo para buscar a su compañera mientras enfrenta criaturas inquietantes, enigmas y un mundo cargado de misterio.

El principal atractivo del mes es Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition.

Bonus para los suscriptores

Sony también anunció que desde el 6 de agosto todos los miembros de PlayStation Plus podrán descargar sin cargo un paquete para MARVEL Tōkon: Fighting Souls desde PlayStation Store.

El contenido incluye:

Cinco avatares inspirados en Capitán América, Tormenta, Spider-Man, Doctor Doom y Ghost Rider.

Un conjunto de poses para la pantalla de resultados del juego con 20 personajes.

Este paquete deberá reclamarse desde la sección de PlayStation Plus en PlayStation Store para acceder a todo su contenido.