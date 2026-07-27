PAMI explicó cómo afiliar a un nieto: requisitos y documentos

El trámite presencial requiere turno previo y toda la documentación obligatoria completa.

Las personas afiliadas al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que tengan a su cargo de manera exclusiva a una nieta o un nieto mayor de edad con discapacidad pueden solicitar su incorporación a la obra social mediante un trámite presencial. El organismo detalló quiénes pueden acceder al beneficio, qué documentación debe presentarse y cuáles son las condiciones que se deben cumplir para completar la afiliación sin costo.

Quiénes pueden afiliar a un nieto mayor de edad en PAMI

PAMI habilitó la afiliación de nietas y nietos mayores de edad cuando presentan una discapacidad física o mental y dependen exclusivamente de la persona afiliada titular. El trámite debe realizarse de forma presencial y está destinado a quienes cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.

La gestión también puede ser realizada por un apoderado legal del afiliado. Antes de concurrir a una agencia, es obligatorio solicitar un turno para ser atendido en el Centro de Atención Personalizada correspondiente.

La obra social aclaró que este procedimiento es completamente gratuito y busca facilitar el acceso a la cobertura médica para quienes se encuentran en esta situación particular.

Quiénes no pueden acceder a esta afiliación

No todas las personas pueden incorporarse a PAMI mediante este mecanismo. El organismo informó que quedan excluidos quienes ya sean titulares de un beneficio previsional que les permita acceder a otra obra social.

Tampoco podrán afiliarse quienes ya perciban una pensión graciable o una pensión no contributiva vigente. Estas limitaciones forman parte de la normativa que regula las incorporaciones al padrón de beneficiarios.

Qué documentos hay que presentar

Para iniciar el trámite, la persona afiliada o su representante debe presentar el Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado y el último recibo de haberes del jubilado.

Además, se requiere el DNI vigente del padre o la madre y el de la nieta o el nieto que será incorporado. También es obligatorio presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) junto con las partidas o actas de nacimiento que acrediten el vínculo familiar.

El expediente debe completarse con la constancia de CUIL o CUIT del futuro beneficiario y una certificación negativa emitida por ANSES. En algunos casos, cuando la situación familiar lo requiera, también se solicitará el Formulario Familiar no Conviviente.

En el caso de personas con discapacidad declaradas judicialmente, PAMI indicó que podrán acreditar identidad y domicilio mediante la presentación del DNI libreta, como excepción al procedimiento habitual.

Cómo se realiza el trámite presencial

El proceso para incorporar a un nieto mayor con discapacidad consta de tres pasos. Primero, es necesario reunir toda la documentación exigida por el organismo. Luego, se debe solicitar un turno para la atención presencial en el Centro de Atención Personalizada correspondiente. Finalmente, el día asignado habrá que presentarse con todos los formularios y documentos para completar la gestión.

PAMI mantiene condiciones específicas para incorporar nietos mayores con discapacidad a la cobertura.

Contar con la documentación completa permite agilizar el trámite y evita demoras al momento de realizar la presentación.

Cuánto dura la afiliación y cuándo puede vencer

Las afiliaciones otorgadas mediante esta modalidad no tienen un vencimiento general y mantienen la cobertura mientras se cumplan las condiciones previstas por la normativa.

Sin embargo, PAMI contempla dos excepciones. La primera ocurre cuando el Departamento Asesor Científico Pericial fija un plazo determinado en su dictamen médico. En ese caso, la afiliación tendrá vigencia hasta la fecha indicada por ese informe.

La segunda excepción corresponde a las personas con discapacidad que se encuentran tramitando una pensión no contributiva. Mientras ese beneficio todavía no haya sido otorgado, PAMI podrá conceder una afiliación provisoria con una vigencia máxima de un año.