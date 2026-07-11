PAMI confirmó los medicamentos gratis de julio: quiénes pueden acceder

Miles de afiliados pueden acceder a medicamentos gratuitos según el tratamiento indicado.

Los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) podrán seguir accediendo durante julio a una amplia lista de medicamentos con cobertura del 100%, en el marco del programa de asistencia que mantiene vigente la obra social para jubilados y pensionados. Además de los tratamientos gratuitos para enfermedades específicas, el organismo también ofrece descuentos en otros remedios y contempla un subsidio destinado a quienes tienen mayores dificultades para afrontar esos gastos.

Cuáles son los medicamentos que PAMI entrega gratis en julio

Durante julio, PAMI mantiene la cobertura total de distintos tratamientos considerados de alta complejidad o de carácter crónico. El beneficio alcanza a millones de afiliados y busca garantizar el acceso a la medicación necesaria sin costo para quienes cumplen con los requisitos establecidos.

Entre los tratamientos incluidos con cobertura del 100% se encuentran los destinados a la diabetes, medicamentos oncológicos, oncohematológicos y aquellos indicados para personas con hemofilia.

También forman parte del listado los tratamientos para VIH, hepatitis B y hepatitis C, además de los medicamentos utilizados por pacientes trasplantados y quienes padecen trastornos hematopoyéticos.

La cobertura gratuita se extiende además a tratamientos para artritis reumatoidea, enfermedades fibroquísticas, medicamentos oftalmológicos intravítreos, osteoartritis e insuficiencia renal crónica con hiperparatiroidismo.

Qué documentación necesitás para solicitar los medicamentos

Para acceder a estos medicamentos con cobertura del 100%, los afiliados deben presentar una serie de documentos al momento de realizar el trámite correspondiente. Entre los requisitos figuran el último recibo de haberes, la credencial de afiliación vigente, el Documento Nacional de Identidad (DNI), la receta u orden médica y una declaración jurada.

En los casos en que se soliciten más de cuatro medicamentos al mismo tiempo, PAMI exige además completar un formulario específico previsto para ese tipo de pedidos.

Descuentos en medicamentos: cómo funciona el beneficio

Además de los tratamientos gratuitos, PAMI continúa ofreciendo descuentos que pueden ir del 40% al 80% sobre una gran cantidad de medicamentos incluidos dentro de su cobertura habitual.

El beneficio también contempla descuentos para quienes cumplen los requisitos establecidos.

Para determinar el porcentaje del descuento, el organismo analiza la situación económica del afiliado. Entre los aspectos que se consideran se encuentran los ingresos netos y el patrimonio declarado, con el objetivo de priorizar a quienes más necesitan el beneficio.

De esta manera, muchas personas pueden acceder a una reducción importante en el costo de sus medicamentos, incluso cuando esos tratamientos no forman parte del listado con cobertura total.

El subsidio para quienes destinan gran parte de sus ingresos a medicamentos

PAMI también cuenta con un subsidio por razones sociales pensado para los afiliados que deben destinar una parte significativa de sus ingresos mensuales a la compra de medicamentos.Cuando el gasto en remedios supera el 15% de los ingresos del afiliado, existe la posibilidad de solicitar esta ayuda económica.

Para ello es necesario presentar la documentación requerida junto con un informe socio-sanitario que respalde la situación. Este mecanismo busca evitar que el costo de los tratamientos represente una barrera para acceder a la medicación y permite ampliar la cobertura en casos donde la situación económica así lo justifique.