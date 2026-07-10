PAMI renovó la cartilla médica: cómo encontrar especialistas fácilmente

La nueva cartilla facilita encontrar especialistas según tu ubicación y cobertura médica.Desde Mi PAMI también podés consultar recetas y órdenes médicas digitales.

Los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ya pueden acceder a una nueva versión de la cartilla médica online, una herramienta que facilita la búsqueda de médicos, especialistas y centros de salud en todo el país. La actualización incorpora filtros para agilizar las consultas y también permite realizar el trámite desde la aplicación oficial Mi PAMI, disponible para celulares Android y iPhone.

Cómo consultar la nueva cartilla médica de PAMI

La renovación de la cartilla médica busca que los afiliados encuentren con mayor rapidez el profesional o el establecimiento de salud que necesitan según su ubicación y el tipo de atención requerida.

A través de la plataforma oficial, es posible realizar búsquedas utilizando distintos criterios. Entre las opciones disponibles se encuentran la búsqueda por servicio médico, por profesional, por centro de salud o por cercanía, lo que simplifica la elección del prestador más conveniente.

Además, quienes necesiten una copia de la cartilla pueden descargarla de manera sencilla. Para hacerlo, deben ingresar el número de afiliación completo, integrado por los 14 dígitos que aparecen en la parte inferior de la credencial de PAMI, incluyendo los dos últimos números, sin incorporar la barra ni dejar espacios.

Qué se puede hacer desde la aplicación Mi PAMI

La cartilla médica también está disponible desde Mi PAMI, la aplicación oficial del organismo que puede descargarse de forma gratuita en las tiendas oficiales para dispositivos Android e iOS. La aplicación reúne distintos servicios en un mismo lugar. Además de consultar la cartilla médica, los afiliados pueden acceder a la credencial digital, revisar órdenes médicas, visualizar recetas electrónicas y gestionar turnos para las agencias de atención.

También ofrece acceso a diferentes trámites online y brinda información útil vinculada con emergencias y otros servicios destinados a los afiliados, lo que evita la necesidad de realizar muchas gestiones de manera presencial.

Los datos que necesitás para ingresar

Para consultar o descargar la cartilla médica, es importante contar con el número de afiliación correcto. Ese dato figura en la credencial de PAMI y debe ingresarse completo para acceder a la información correspondiente.

Desde Mi PAMI también podés consultar recetas y órdenes médicas digitales.

El sistema utiliza ese número para identificar al afiliado y mostrar los prestadores disponibles según la cobertura y la ubicación. De esta manera, cada persona puede conocer las opciones de atención que tiene disponibles de forma rápida.

PAMI alertó sobre posibles estafas

Junto con la actualización de sus herramientas digitales, PAMI recordó a los afiliados la importancia de utilizar únicamente los canales oficiales para realizar consultas o descargar la aplicación.

Desde el organismo remarcaron que Mi PAMI es la única aplicación oficial y gratuita. Por ese motivo, recomiendan no ingresar a enlaces recibidos por WhatsApp, correo electrónico o redes sociales, salvo que provengan de cuentas oficiales verificadas.

Además, recordaron que el instituto nunca solicita claves personales, datos bancarios ni pagos para instalar la aplicación. También aconsejan no compartir contraseñas con terceros y comunicarse únicamente mediante los canales oficiales ante cualquier duda o inconveniente.