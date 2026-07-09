El club que produce las estrellas del fútbol de Canadá tiene dudas sobre su futuro

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Suiza vs Canadá - BC Place, Vancouver, Canadá - 24 de junio de 2026. Jonathan Osorio de Canadá durante el calentamiento previo al partido

​La ciudad de Brampton, en Ontario, produjo a miembros clave de la selección masculina canadiense de fútbol para el Mundial. Pero la pérdida de la licencia provincial ‌de un histórico club local aproximadamente ‌un año antes de que Canadá fuera anfitrión del Mundial, confirmada a Reuters por miembros actuales y antiguos del club, ha generado preocupación sobre su futuro, y el del fútbol canadiense.

El Brampton Soccer Club fue en su día la casa de jugadores como el excapitán Atiba Hutchinson y los actuales futbolistas Cyle Larin, Jonathan Osorio y Tajon Buchanan, entre otros.

Pero el año pasado perdió su licencia de la Ontario Player Development League (OPDL), lo ​que, según algunos en el ⁠ámbito futbolístico local, está bloqueando la vía tradicional hacia la selección nacional.

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Eso podría frenar ‌el fútbol, un deporte aún incipiente en un país más conocido ⁠por el "hockey" sobre hielo, justo cuando está al borde ⁠de una transformación, con jugadores locales que tienen opciones de llegar a las ligas europeas de élite, dicen.

"Así están las cosas: tienes una ciudad que produce el mejor talento futbolístico ⁠del país y, por otro lado, tienes su club de fútbol, que ni ​siquiera puede poner en orden su gestión administrativa", dijo Chrys ‌Chrysanthou, exresidente de Brampton y antiguo entrenador del ‌centrocampista canadiense Buchanan.

Amal Chauhan, director ejecutivo del club rival Burlington Soccer Club, dijo ⁠que la vía para que el talento de Brampton llegue al nivel provincial y nacional estaba rota y que los jugadores locales han estado buscando otros clubes a los que incorporarse. La incapacidad del Brampton Soccer Club para conservar su licencia de la OPDL ​impedirá que los ‌jugadores locales compitan a nivel provincial, lo que más adelante les ayuda a conseguir un lugar en la selección nacional, afirmó Chauhan.

Paula Phillips, directora ejecutiva del Brampton Soccer Club, dijo a Reuters que el club no está obligado a tener una licencia de la OPDL, citando los costos y una preferencia ⁠por centrarse en ofrecer programas para un mayor número de jugadores en lugar de atender a un pequeño grupo de futbolistas de élite.

RECONOCIMIENTO A BRAMPTON

La selección canadiense de fútbol, aunque ya eliminada, disfrutó de su mejor actuación histórica en un Mundial, al alcanzar los octavos de final en un torneo del que Canadá fue coanfitrión junto con Estados Unidos y México.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, hizo un reconocimiento a Brampton en una emotiva charla en el vestuario ‌en Vancouver, donde elogió el carácter del equipo después de que Canadá venciera 6-0 a Qatar. Prometió financiación federal para instalaciones futbolísticas locales.

El alcalde de Brampton, Patrick Brown, dijo a Reuters que no estaba al tanto de problemas relacionados con el Brampton Soccer Club. Señaló que la ciudad ofrece 191 canchas de fútbol al aire libre, tres campos interiores de césped artificial ‌disponibles todo el año, cuatro campos interiores de césped artificial de temporada y el Campo de Fútbol Atiba Hutchinson, la primera cancha de fútbol cerrada y totalmente iluminada de Canadá.

"Sólo en 2025, ‌la ciudad registró más ⁠de 34.000 horas de reservas de campos de fútbol, lo que demuestra el fuerte interés de la comunidad por este deporte y la necesidad ​constante de infraestructura futbolística de alta calidad", dijo Brown.

La ciudad ofrecía una variedad de clubes además del Brampton "que contribuyen a un panorama futbolístico vibrante y competitivo", agregó.

Con información de Reuters