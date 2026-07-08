"La llorona", el apodo que Lionel Scaloni reconoció tras la remontada histórica sobre Egipto

Scaloni se refirió a su apodo tras la victoria sobre Egipto.

La jornada de este martes marcó un hito en la historia de la Selección Argentina, que se recuperó de un 0-2 contra Egipto en tan solo 13 minutos para vencer por 3-2 con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández en los octavos de final del Mundial 2026. Sin dudas, fue un final emotivo el que se vivió en Atlanta, a puro carácter y talento ante la atenta mirada de Lionel Scaloni, quien fue captado agarrándose la cabeza frente a la remontada.

De hecho, el entrenador del conjunto albiceleste casi no pudo articular palabra cuando fue interceptado por un periodista en el campo de juego y se limitó a decir: “No puedo hablar, estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores hermano, me tengo que ir”. La imagen de Scaloni entre lágrimas por haber obtenido el pase a cuartos de final, que a esas alturas parecía imposible, fue uno de los temas de conversación en la conferencia de prensa horas más tarde.

Y es que el DT se ha caracterizado por no dejar salir sus emociones, por lo que el llanto desconsolado fue algo sobre lo que le preguntaron, a lo que respondió rememorando el apodo que le pusieron sus jugadores. “Siempre me emociono, lo que pasa es que a veces salen las lágrimas. Hoy salieron en el vestuario también. Los chicos hasta me dicen La llorona”, contestó “Leo”, que reconoció que no tiene problemas con su sobrenombre.

“No me importa porque vivir esta emoción para mí, para el Ratón, para Pablo, para Walter, para todos los que hemos jugado durante veinte años al fútbol, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble”, agregó. De la mano de esto, Scaloni también se refirió al momento en que decidió convertirse en director técnico para seguir viviendo el fútbol desde afuera de los límites del campo de juego, pero involucrado al 100% con el deporte.

“Yo no sé lo que pensarán los demás entrenadores, pero yo creo que la mayoría de los que se hicieron entrenadores lo hicieron por momentos como el de hoy, por la adrenalina de llegar a ganar algo, por intentar darlo vuelta cuando vas perdiendo. Eso lo hicimos toda la vida y lo vamos a seguir haciendo”, añadió. Cabe mencionar que el DT resaltó que, a pesar de la importancia de la táctica y la estrategia, la clave de la remontada ante Egipto estuvo en la entrega, ese plus extra de los argentinos para evitar una eliminación que parecía casi segura.

Argentina se metió entre las ocho mejores del Mundial.

La Selección Argentina ya tiene rival: Suiza

Después de la victoria sobre Egipto, la Selección Argentina se mantuvo a la espera de ver lo que sucedía en Vancouver, donde Suiza y Colombia empataron sin goles y tuvieron que definir al ganador desde los doce pasos. En la lotería de los penales, se impusieron los suizos por 4-3, de manera que la “Albiceleste” se enfrentará a los genios de la relojería el próximo sábado a partir de las 22:00 en el Kansas City Stadium.