Trump afirma que cree que la guerra en Ucrania se resolverá, "esperemos que pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que había hablado con sus pares de Rusia, Vladimir Putin, y Ucrania, Volodímir Zelenski, y que espera que la guerra en Ucrania se resuelva pronto.
"He mantenido una conversación muy positiva con el presidente Putin", declaró Trump durante una reunión con el presidente turco, Tayyip Erdogan, en la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía.
"Tuvimos una larga conversación, duró bastante tiempo. Y también hablé con el presidente Zelenski justo después. Creo que ambos quieren llegar a un acuerdo (...) Creo que vamos a resolverlo, esperemos que pronto", señaló.
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Se espera que Zelenski y Trump se reúnan en la cumbre de la OTAN el miércoles, tras meses de intensos ataques de Ucrania contra el sector energético ruso y de los ataques masivos de Moscú que causaron la muerte de 50 personas en la capital ucraniana solo en el mes de julio.
Zelenski declaró el martes que tiene previsto abordar la necesidad urgente de Ucrania de contar con sistemas de defensa aérea para protegerse de los letales ataques balísticos rusos.
Con información de Reuters