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Reforma electoral

La habilitación de listas colectoras no consigue apoyos ni en la oposición dialoguista

07 de julio, 2026 | 00.05

Todavía nadie conoce en detalle cómo será el proyecto, pero la idea del Gobierno de habilitar listas colectoras para las elecciones de 2027 no despertó entusiasmo en la oposición dialoguista, más bien lo contrario. “Sería un atraso”, cuestionó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Tampoco el tucumano Osvaldo Jaldo, el peronista más cercano a la Casa Rosada, se mostró de acuerdo. En el Senado, por donde el oficialismo ingresó la reforma política, también admiten dudas sobre cómo podría combinarse el viejo sistema de colectoras con la nueva Boleta Única de Papel (BUP), dos mecanismos que a priori aparecen como difíciles de compatibilizar. En ese contexto, en el Congreso ven más viable que avance una suspensión -y no una eliminación- de las PASO, tal como ocurrió para las legislativas de 2025. Las negociaciones, por ahora, pasarían por ahí.

Algo que llamó la atención fue que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, no se hiciera cargo de la jugada en los reportajes de dio el fin de semana. "Si los partidos plantean sus ideas y ese es un mecanismo que ayuda a definir algo sin necesidad de recurrir a una PASO, no me parece que sea un retroceso", sostuvo en Clarín, como si fuera una propuesta de los aliados y no del oficialismo. En rigor, las fuerzas que se autoconsideran "republicanos" siempre cuestionaron sistemas como el de las colectoras, tildándolos como tramposos y poco democráticos. Por eso, el tucumano Jaldo ironizó sobre la posibilidad porque en su provincia siempre le cuestionaron al peronismo el mecanismo de "acople", bastante similar. Ahora se lo vienen diciendo desde la oposición de La Libertad Avanza, el partido que lo busca imponer a nivel nacional.

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).

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