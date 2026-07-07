Alerta en América por lo que contó Pamela David sobre Daniel Vila.

Pamela David sorprendió a todos este último lunes 6 de julio, incluyendo a sus compañeros en el estudio, al revelar la delicada situación de salud que atraviesa Daniel Vila. "Esta noche viajamos a Nueva York porque se tiene que volver a operar", explicó la conductora de Desayuno Americano al aire, algo que desconcertó a muchos.

De hecho, tras bromear con que nadie quería hacerle ninguna pregunta puntual al respecto, sostuvo: "Todo va a salir bien, seguramente sea rápida la recuperación también". Asimismo, cerró con que "la final del Mundial nos encontrará allá”.

El problema de salud que aqueja a Daniel Vila

Si bien Pamela David no fue específica con relación al cuadro que presenta su esposo, lo cierto es que no es la primera vez que enfrenta una complicación de este tipo. De hecho, durante mucho tiempo sufrió dolores crónicos en la columna, algo que llevó a transitar hasta cuatro cirugías.

En una entrevista con Alejandro Fantino, de hecho, dejó en evidencia el calvario que padeció: "No sabía lo que era vivir sin dolor. Estás de mal humor sentado, parado, acostado. Llega un punto donde te acostumbrás". En esa misma línea, contó que tuvo que emplear morfina por seis meses para poder mitigar las dolencias: "Te saca el dolor, estás en un mundo maravilloso, pero te va generando una adicción. Y un día tuve que decir ‘basta, no tomo más morfina'".

Daniel Vila, presidente del Grupo América.

Luego de esto, explicó que en 2018 se sometió a una nueva operación que, en palabras de él, le cambió la vida. Ahora, la duda recae en si es por alguno de estos padecimientos que vuelve a someterse al bisturí en los Estados Unidos.