Bélgica elimina a EEUU del Mundial con goleada y doblete de De Ketelaere, pasa a cuartos de final

El belga Romelu Lukaku celebra con sus compañeros el cuarto gol de su equipo

Un ​doblete de Charles De Ketelaere en la primera parte y otros tantos de Hans Vanaken y Romelu Lukaku decretaron la goleada de 4-1 con ‌la que Bélgica eliminó el lunes ‌a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial, en el cierre de una polémica jornada para el equipo local.

Estados Unidos alineó como titular a Folarin Balogun después de que la FIFA suspendió la tarjeta roja que recibió en el encuentro anterior en medio de la presión del mandatario Donald Trump.

La decisión de la FIFA sobre el delantero estadounidense generó una ola de críticas después de que ​Trump la elogió, en ⁠el asunto que se convirtió en la mayor polémica del torneo. El presidente ‌de la entidad, Gianni Infantino, defendió los procesos disciplinarios del fútbol.

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En ⁠el partido disputado en el estadio de Seattle, ⁠Bélgica salió desde el inicio a buscar el gol y estuvo cerca de lograrlo en el primer minuto con un disparo de Timothy Castagne que amenazaba con meterse ⁠por el ángulo derecho, pero el portero Matt Freese lo evitó ​con un acertado lance.

La presión de los belgas continuó y ‌al minuto ocho Youri Tielemans desperdició una ‌gran oportunidad de anotar al pegarle mal al balón cuando intentó rematar ⁠un pase de Amadou Onana.

Un minuto después, el dominio de Bélgica se reflejó en el marcador cuando De Ketelaere mandó el balón al fondo de la portería al rematar en el área chica un tiro centro de Nicolas Raskin.

La selección europea ​sufrió la baja ‌de Onana, quien tuvo que salir a los 21 minutos debido a una lesión en la rodilla derecha que sufrió cuando se le atoró en el césped al disputar el balón con un rval, por lo que Vanaken ingresó en su lugar.

Estados Unidos, a pesar de la ⁠localía, se vio desconcertado. Pero así y todo empató a los 31 minutos con un tiro libre que cobró Malik Tillman y que fue desviado en la barrera por Vanaken, lo que dejó sin oportunidad de reaccionar al portero Thibaut Courtois.

Bélgica se recuperó rápidamente y, dos minutos después, retomó la ventaja con el doblete de De Ketelaere, quien remató con la cabeza un centro enviado por Leandro Trossard desde el sector izquierdo del ‌área.

Para la segunda parte, Estados Unidos salió un poco más concentrado y empezó a manejar el partido, pero un error de su portero acabó con las ilusiones del coanfitrión del Mundial.

En una jugada intrascendente, Freese intentó controlar el balón con el pie fuera de su área, pero De Ketelaere lo presionó y ocasionó que lo perdiera. El ‌esférico cayó a los pies de Vanaken, quien ante la portería desprotegida definió con un disparo desde lejos que entró pegado al poste izquierdo a los 57 minutos.

Tras el gol, ‌la selección belga manejó ⁠el partido mientras que Estados Unidos trataba de reaccionar. Ya en tiempo de reposición, los "Diablos Rojos" alcanzaron a anotar otro gol ​con un potente disparo cruzado de Lukaku dentro del área.

De esta manera, Bélgica enfrentará el viernes en los cuartos de final a España, que más temprano eliminó a Portugal tras vencerlo 1-0.

Con información de Reuters