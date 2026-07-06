Ver Estados Unidos vs. Bélgica en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Estados Unidos y Bélgica se cruzan por octavos.

Las Selecciones de Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán este lunes 6 de julio a las 21 (horario argentino) en uno de los cruces que ofrecerán estos octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado anfitrión buscará aprovechar el envión de jugar en casa y el buen nivel que mostró a lo largo del torneo hasta el momento, mientras que los Diablos Rojos intentarán hacer valer su experiencia en partidos decisivos para seguir en carrera por el título.

El encuentro, que se disputará en Seattle, reeditará el duelo que ambos protagonizaron en Brasil 2014, cuando Bélgica eliminó a Estados Unidos por 2-1 en tiempo suplementario. Doce años después, el conjunto norteamericano buscará revancha con una generación renovada y bajo la conducción de Mauricio Pochettino, frente a un rival que llega con dudas futbolísticas, pero también con el respaldo de futbolistas acostumbrados a competir en la élite.

Por dónde ver Estados Unidos contra Bélgica en el Mundial 2026, en Argentina

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre Estados Unidos y Bélgica de este lunes a las 21 (horario argentino) será transmitido por DSports, TyC Sports, TyC Sports Play, DGO, Flow y Paramount+.

Cómo llegan Estados Unidos y Bélgica al encuentro

Estados Unidos consiguió su clasificación tras derrotar por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final. Los goles de Folarin Balogun y Malik Tillman le dieron el triunfo a un equipo que volvió a exhibir intensidad, presión alta y velocidad para atacar los espacios. Incluso después de quedarse con diez jugadores por la expulsión de Balogun, los estadounidenses sostuvieron el resultado con personalidad y una sólida tarea defensiva.

El rendimiento del conjunto de Pochettino alimenta la ilusión de los aficionados locales. Durante la fase de grupos venció a Paraguay y Australia, cayendo únicamente frente a Turquía, y mostró una identidad definida, con Christian Pulisic como principal generador de juego y un mediocampo dinámico que sostiene el ritmo del equipo. La única preocupación para el entrenador será la ausencia de Balogun, suspendido tras la tarjeta roja recibida ante Bosnia, una baja sensible por su peso ofensivo.

Estados Unidos sueña en grande.

Del otro lado aparecerá una Bélgica que avanzó con mucho sufrimiento. El conjunto dirigido por Rudi García estuvo al borde de la eliminación frente a Senegal, que llegó a estar dos goles arriba en el marcador. Sin embargo, la jerarquía individual apareció en el tramo final: Romelu Lukaku descontó, Youri Tielemans igualó sobre el cierre y el propio volante convirtió, de penal, el 3-2 definitivo en la prórroga para sellar una remontada memorable.

Pese a la clasificación, dentro del plantel belga reconocen que el nivel debe mejorar. El defensor Timothy Castagne admitió que el equipo tendrá que elevar su rendimiento para enfrentar a un Estados Unidos que llega con confianza y energía. Bélgica continúa dependiendo de la experiencia de jugadores como Lukaku y Tielemans, aunque también sabe que necesitará mayor solidez defensiva y continuidad futbolística para sostener sus aspiraciones en el torneo.