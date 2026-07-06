Reino Unido quiere obligar a YouTube y TikTok a priorizar noticieros tradicionales frente a los streamers

El gobierno del Reino Unido abrió un fuerte debate global al anunciar que evalúa implementar una reglamentación para obligar a las grandes plataformas digitales, como YouTube y TikTok, a modificar sus algoritmos. La iniciativa busca que los contenidos y noticieros de los servicios públicos de televisión tradicional tengan prioridad de descubrimiento en las pantallas sobre los videos de los creadores de contenido independientes.

A través de una consulta pública titulada “Watch this space: a new strategic direction for UK media” (Miren este espacio: una nueva dirección estratégica para los medios del Reino Unido), el Estado británico planea borrar las fronteras regulatorias entre la televisión de aire tradicional y el contenido de internet. El argumento oficial apunta a solucionar un "desequilibrio regulatorio" histórico: mientras cadenas tradicionales como la BBC, ITV o Channel 4 se rigen bajo normas estrictas de imparcialidad, estándares de contenido y protección al menor, los nuevos gigantes tecnológicos operan bajo sus propias reglas de recomendación.

El consumo de pantallas cambió por completo: según datos oficiales del documento británico, YouTube ya es la plataforma más vista por chicos de 4 a 15 años (representa el 28% de su tiempo de reproducción), mientras que el streaming y las redes sociales concentran el 74% del consumo de video en jóvenes de hasta 24 años.

El corazón de la polémica radica en quién controla lo que ve la población. El gobierno británico alertó que las empresas tecnológicas globales manejan de forma opaca los algoritmos que deciden la agenda informativa de los ciudadanos. De avanzar la ley, las plataformas se verían obligadas por el marco legal a empujar las noticias de "fuentes confiables" ante eventos de magnitud como elecciones o desastres naturales, relegando el contenido de entretenimiento o análisis de los canales independientes.

La reacción de Silicon Valley no se hizo esperar. La plataforma YouTube comenzó a enviar alertas directas a los creadores de contenido advirtiéndoles que la reforma regulatoria podría destruir o limitar severamente la capacidad de crecimiento de sus canales comunitarios. Bajo la campaña digital y el hashtag #KeepYouTubeYours (Mantené a YouTube como tuyo), la empresa de Google argumenta que las recomendaciones personalizadas basadas en los gustos del usuario —el motor del éxito de la plataforma— serían reemplazadas a la fuerza por transmisiones de la televisión tradicional británica.

El gobierno del Reino Unido aclaró que se encuentra en una etapa de recolección de opiniones de ciudadanos, empresas y trabajadores digitales antes de convertir el borrador en ley. Los creadores de contenido y los usuarios afectados de cualquier parte del mundo tienen tiempo hasta el próximo 31 de agosto para enviar sus observaciones y propuestas a través de la web oficial del estado británico.

Con información de EuropaPress.