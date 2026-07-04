Buscan a una adolescente de 15 años en Belgrano: fue vista por última vez antes del partido de Argentina

La adolescente fue vista por última vez el viernes antes del partido de Argentina.

Una adolescente de 15 años, llamada Josefina Flores, es intensamente buscada luego de desaparecer el último viernes por la tarde en el barrio porteño de Belgrano, cuando regresaba de la casa de una amiga.

La menor es hija de un capitán retirado del Ejército Argentino y fue vista por última vez este 3 de julio, cuando se comunicó con su familia alrededor de las 20 y, después de ese contacto, dejó de responder mensajes y llamados.

Según información oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la investigación quedó a cargo de la División Investigaciones de Delitos contra la Niñez y Adolescencia, mientras que la búsqueda también es llevada adelante por la Comisaría Vecinal 13C.

Según los aportes de la familia, Josefina volvía sola de la casa de una amiga cuando mantuvo el último diálogo por WhatsApp con su círculo íntimo. A partir de ese momento dejó de contestar a cualquier tipo de intento de comunicación, lo que motivó la denuncia y el inicio del operativo de búsqueda.

Las primeras tareas investigativas incluyeron el análisis de cámaras de seguridad de la zona, que permitieron establecer que la adolescente fue captada por última vez alrededor de las 19 en la intersección de las calles Cuba y Sucre, en Belgrano.

Según la ficha oficial difundida por la Policía de la Ciudad, la adolescente nació el 2 de agosto de 2010 y la causa fue caratulada como averiguación de paradero.

Dónde comunicarse si tenés información

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de la adolescente que se comunique con la División Investigaciones de Delitos contra la Niñez y Adolescencia al (011) 4309-9700, interno 234153, o al teléfono celular (011) 15-821-4001.