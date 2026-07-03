Gmail: la función que tenés que activar para frenar el correo no deseado

Google ofrece varias herramientas que permiten reducir la cantidad de spam.

El correo no deseado sigue siendo uno de los principales problemas para los usuarios de Gmail. Además de llenar la bandeja de entrada con publicidad, muchos de estos mensajes pueden esconder intentos de phishing, estafas o suplantación de identidad. Por eso, Google ofrece varias herramientas que permiten reducir la cantidad de spam y mejorar la seguridad de la cuenta.

Entre las funciones más útiles se encuentran la posibilidad de marcar mensajes como correo no deseado, bloquear remitentes, crear filtros automáticos y denunciar intentos de suplantación. Utilizadas en conjunto, estas opciones ayudan a mantener organizada la bandeja de entrada y disminuyen el riesgo de caer en fraudes digitales.

Cómo bloquear el spam en Gmail

Una de las primeras recomendaciones es marcar como spam aquellos correos que sean sospechosos o irrelevantes. De esa manera, Gmail aprende a identificar mensajes similares y mejora el filtrado automático para futuras ocasiones.

Si los correos provienen siempre del mismo remitente, también es posible bloquearlo. Para hacerlo, solo hay que abrir el mensaje, seleccionar el menú de tres puntos ubicado en la parte superior y elegir la opción para bloquear al emisor. A partir de ese momento, los nuevos correos enviados desde esa dirección se enviarán automáticamente a la carpeta de spam.

Otra herramienta útil son los filtros personalizados. Gmail permite crear reglas para organizar automáticamente los mensajes según distintos criterios, como el remitente, el asunto o determinadas palabras clave. Así, los correos pueden archivarse, etiquetarse, eliminarse o derivarse a carpetas específicas sin necesidad de intervenir manualmente.

Qué hacer ante un correo sospechoso

En caso de detectar un intento de suplantación de identidad, Google recomienda denunciar el mensaje. Esta función está pensada para reportar correos que buscan hacerse pasar por personas, empresas u organizaciones legítimas con el objetivo de obtener información personal o financiera.

Estas opciones ayudan a mantener organizada la bandeja de entrada.

Además del uso de estas funciones, es importante revisar periódicamente la bandeja de entrada y evitar interactuar con mensajes sospechosos. No abrir enlaces desconocidos ni descargar archivos adjuntos de remitentes no confiables sigue siendo una de las mejores formas de prevenir incidentes de seguridad.

Con estas herramientas integradas en Gmail, los usuarios pueden mantener un mayor control sobre los correos que reciben, reducir la presencia de spam y fortalecer la protección de su cuenta frente a posibles amenazas digitales.