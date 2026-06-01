Telefe confirmó cuáles son todos los partidos que transmite en el Mundial 2026

Telefé transmitirá varios partidos del mundial.

Llega una nueva Copa del Mundo y Telefé aparece como una de las señales que transmitirán el certamen. El canal anunció que partidos pasará en el Mundial 2026, entre los que están los encuentros de la Selección Argentina. El conjunto de Lionel Scaloni forma parte del Grupo J, junto con Argelia, Austria y Jordania, en una competencia a la que llega como campeona defensora de 2022.

El torneo presenta varias características que lo hacen diferente a otras ediciones. Es el primero que se juega con 48 selecciones, divididos en 12 zonas diferentes. También es la primera vez que la competencia se juega en tres países diferentes (Canadá, Estados Unidos y México). Y de estos tres, EEUU recibe esta competencia por segunda ocasión y los mexicanos lo hacen por tercera vez.

Qué partidos pasa Telefé del Mundial 2026

La Copa del Mundo nuevamente en disputa.

En total, serán 32 los partidos que pasará Telefé. Los correspondientes a fase de grupos son los siguientes:

Lunes 1 de junio – 16:00 | México vs. Sudáfrica

Viernes 12 de junio – 22:00 | Estados Unidos vs. Paraguay

Sábado 13 de junio – 19:00 | Brasil vs. Marruecos

Domingo 14 de junio – 17:00 | Países Bajos vs. Japón

Domingo 14 de junio – 20:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador

Lunes 15 de junio – 19:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay

Martes 16 de junio – 22:00 | Argentina vs. Argelia

Miércoles 17 de junio – 17:00 | Inglaterra vs. Croacia

Jueves 18 de junio – 16:00 | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

Viernes 19 de junio – 19:00 | Escocia vs. Marruecos

Sábado 20 de junio – 17:00 | Alemania vs. Costa de Marfil

Domingo 21 de junio – 13:00 | España vs. Arabia Saudita

Domingo 21 de junio – 19:00 | Uruguay vs. Cabo Verde

Lunes 22 de junio – 14:00 | Argentina vs. Austria

Martes 23 de junio – 14:00 | Portugal vs. Uzbekistán

Martes 23 de junio – 17:00 | Inglaterra vs. Ghana

Miércoles 24 de junio – 19:00 | Escocia vs. Brasil

Jueves 25 de junio – 17:00 | Ecuador vs. Alemania

Jueves 25 de junio – 23:00 | Paraguay vs. Australia

Viernes 26 de junio – 16:00 | Noruega vs. Francia

Viernes 26 de junio – 21:00 | Uruguay vs. España

Sábado 27 de junio – 23:00 | Jordania vs. Argentina

En qué canales se podrá ver el Mundial 2026

DSports es el único que tiene los 104 juegos, desde el inaugural del 11 de junio entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En Disney + se transmitirán 22 partidos de la fase de grupos, dos de 16avos de final; dos de octavos, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final.

TyC Sports es otra de las opciones para ver encuentros de la Copa del Mundo y , extraoficialmente, emitirá 52 partidos, mientras que TV Pública, solo 10.