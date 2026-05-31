Llega el Mundial de Yerba Mate a la ciudad de Buenos Aires: cómo será el festival gratuito

La ciudad de Buenos Aires celebrará un evento clave para los fanáticos del mate: el primer Mundial de la Yerba Mate. Durante tres días competirán productores y el público podrá disfrutar de experiencias sensoriales, conocer la historia y degustar productos totalmente gratis.

Así será el Mundial de la Yerba Mate en la ciudad de Buenos Aires

Se trata de la primera edición del Mundial de la Yerba Mate que se desarrollará del 5 al 7 de junio. En concreto, durante la primera jornada habrá que abonar una entrada para participar de las actividades, pero en los dos últimos días comenzará el Fan Fest abierto para todo el público con entradas gratis.

El evento reunirá a más de 80 productores de diferentes países para que presenten sus versiones de la yerba mate y productos derivados.Cada muestra será evaluada por un jurado de expertos internacionales bajo un sistema riguroso, transparente y a ciegas.

El público general podrá descubrir la diversidad de la yerba mate con stands de productores, degustaciones guiadas, paneles materos y actividades en vivo. Se trata de una experiencia única para los amantes del mate y que está pensada para toda la familia.

¿Cómo es el cronograma de actividades del Mundial de la Yerba Mate?

Si bien la primera parte del Mundial de la Yerba Mate estará dedicada a los expertos y productores, a partir del sábado 6 de junio el público general podrá disfrutar del festival matero. El evento se realizará en el Museo del Mate (Av. de Mayo 853, ciudad de Buenos Aires)

El detalle del cronograma es el siguiente: