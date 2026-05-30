Tras la aparición sin vida de Agostina Vega, el abogado Carlos Nayi, quien representa a la madre de la adolescente de 14 años asesinada, negó que la mujer haya sido imputada en la investigación y aseguró que permanece internada en un centro de salud de Córdoba tras haber sufrido una descompensación este sábado: "Está en terapia intensiva".

En diálogo con Canal Doce, el letrado sostuvo que, de acuerdo con los elementos reunidos en la causa, el fallecimiento de la adolescente se habría producido entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo y de manera violenta. "Es completamente falso que esté imputada. Está atravesando un momento de enorme dolor y actualmente se encuentra hospitalizada", señaló Nayi con respecto a la situación de Melisa Heredia.

Agostina Vera fue encontrada sin vida luego de siete días.

Asimismo, Nayi explicó que el fiscal Raúl Garzón ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de Heredia y de su madre luego de que ambas recibieran una serie de llamados con amenazas en los últimos días.

Por otra parte, el abogado manifestó que Claudio Barrelier, hasta ahora el único acusado detenido en el expediente, no habría actuado por su cuenta. Una postura similar expresó Gabriel Vega, padre de Agostina, quien también considera que hubo más personas involucradas en el hecho.