Parece un bebé para siempre, pero es el ciervo más pequeño del mundo y vive en la Patagonia.

Hay muchos animales que son tiernos a simple vista, pero hay uno de ellos que "gana por goleada". El pudú es considerado el ciervo más pequeño del mundo y habita los bosques de la Patagonia argentina y chilena, donde se mueve entre la vegetación gracias a su diminuto tamaño, que lo hacen confudir con un ciervo bebé.

Con una apariencia que suele despertar ternura en quienes lo observan, este animal es uno de los habitantes más particulares de los bosques andinos patagónicos. Su pequeña estatura y sus hábitos hacen que no sea fácil de encontrar en estado silvestre, aunque se convirtió en una de las especies más llamativas de la fauna del sur del continente.

El pudú es el ciervo más pequeño del mundo y vive en la Patagonia.

Cómo es el pudú, el ciervo más pequeño del mundo

El pudú pertenece a la familia de los cérvidos, aunque su aspecto es muy diferente al de los grandes ciervos que suelen asociarse con este grupo de animales. Los ejemplares adultos alcanzan entre 30 y 40 centímetros de altura y suelen pesar entre 7 y 13 kilos.

Su cuerpo es compacto, presenta patas cortas y un pelaje denso que le permite soportar las bajas temperaturas de los bosques patagónicos. Los machos poseen pequeñas astas rectas, que rara vez superan los 10 centímetros de longitud.

Gracias a su tamaño, puede desplazarse con facilidad entre arbustos y zonas de vegetación cerrada, donde encuentra refugio frente a posibles depredadores. Además, suele mantenerse oculto durante gran parte del día, lo que dificulta su observación.

Dónde vive el pudú en Argentina

En Argentina, el pudú habita principalmente los bosques andino-patagónicos de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Su distribución está estrechamente ligada a los ambientes boscosos húmedos, donde encuentra alimento y protección.

La especie también se encuentra en el sur de Chile, formando parte de los ecosistemas de la Cordillera de los Andes y sus alrededores. En estos ambientes consume hojas, brotes, frutos, flores y diferentes especies vegetales que forman parte de su dieta.

A diferencia de otros ciervos que suelen desplazarse en grupos, el pudú es un animal solitario. Generalmente se lo observa solo o acompañado por una cría durante la época reproductiva.

Uno de los motivos por los que el pudú genera tanta fascinación es que resulta muy difícil de avistar en libertad. Su comportamiento esquivo, sumado a su pequeño tamaño y a la densa vegetación de los bosques donde vive, hacen que pueda pasar desapercibido incluso a pocos metros de distancia. De esta manera, es uno de los animales más llamativos del suelo argentino.