No hay nadie como Marilina Bertoldi: la noche en que el C Art Media quedó rendido a sus pies.

Hay artistas que llenan salas y después está Marilina Bertoldi, que además de agotarlas convierte cada presentación en una experiencia intensa, física y emocional. La cantante y compositora santafesina vivió este viernes una noche consagratoria en el C Art Media de Buenos Aires, donde presentó ante un recinto completamente colmado el espectáculo de Para quién trabajas Vol. 1, el álbum que recientemente le valió el Premio Gardel a Mejor Álbum de Artista de Rock.

La primera de sus dos fechas en la ciudad tuvo entradas agotadas y confirmó el gran momento que atraviesa una de las figuras más importantes del rock argentino actual. Con una puesta contundente y una presencia escénica magnética, Bertoldi ofreció un recorrido por las canciones de su último trabajo, además de repasar algunos de los temas más celebrados de su carrera.

Cómo fue el primer show de Marilina Bertoldi en el Complejo C Art Media

Desde los primeros acordes, el público respondió con una energía que acompañó cada momento del show. Temas como No quieren más, Para quién trabajas, Sexo con modelos, MDMA y El Gordo formaron parte de una lista que combinó potencia, sensibilidad y una fuerte conexión con sus seguidores.

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando interpretó por primera vez en vivo su reciente versión de Amores como el nuestro. La canción, originalmente popularizada en el universo de la cumbia romántica, adquirió una nueva dimensión bajo la mirada de Bertoldi, que la llevó hacia terrenos más cercanos al rock sin perder la esencia emotiva del clásico.

Marilina Bertoldi brindó el primero de sus dos concierto en el C Art Media.

El recital también tuvo un valor simbólico especial. Estas dos fechas marcan el comienzo del cierre de una etapa artística que tuvo a Para quién trabajas Vol. 1 como protagonista. El disco no solo fue reconocido por la crítica y premiado por la industria, sino que terminó de consolidar a Marilina como una voz imprescindible dentro de la música argentina contemporánea.

Ahora todas las miradas apuntan a la segunda función, que tendrá lugar este sábado 30 de mayo en el mismo recinto. Tras la euforia vivida en la primera noche y con los últimos tickets disponibles, la expectativa es alta para un show que promete mantener la intensidad y despedir por todo lo alto uno de los capítulos más celebrados de la carrera de la artista.

Mientras el público espera lo que ocurrirá esta noche, quedó claro que Marilina Bertoldi atraviesa uno de los momentos más sólidos de su trayectoria y sigue demostrando por qué es una de las referentes más influyentes y desafiantes de la escena rockera nacional.