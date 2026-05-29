El inesperado cruce entre Marilina Bertoldi y Los Charros que nadie vio venir.

Marilina Bertoldi reversionó Amores como el nuestro, el clásico que en Argentina quedó asociado a la voz de Los Charros y que atraviesa décadas como uno de los himnos indiscutidos de la cumbia latinoamericana. La canción original, compuesta por el puertorriqueño Jerry Rivera y popularizada en la versión bailantera por el conjunto nacional en los años 90, se convirtió en un emblema de la música tropical en todo el continente.

En Argentina, Amores como el nuestro quedó instalado como parte del ADN de la cumbia romántica que marcó a toda una generación, con fuerte presencia en bailes, radios y compilados que definieron la época. En ese marco, la decisión de Marilina de intervenir el tema no funciona como un gesto nostálgico ni como homenaje directo, sino como una apropiación artística.

La artista, que viene de ganar el Premio Gardel a Mejor Álbum de Artista de Rock por Para quien trabajas Vol. 1, reinterpreta el clásico desde su propio lenguaje, más áspero, más oscuro y atravesado por la tensión sonora que caracteriza su obra.

Cómo suena la reversión de "Amores como el nuestro" de Marilina Bertoldi

La reversión nació durante el proceso creativo de SALA (Sonido Abierto Latinoamericano) de Malba, el proyecto audiovisual en el que Bertoldi transformó el museo en un espacio híbrido entre estudio de grabación y performance. Allí, en un contexto de experimentación, surgió la necesidad de tomar un material ya instalado en el imaginario popular y reescribirlo desde otra sensibilidad.

El resultado es una versión que se aleja por completo de la lógica festiva o bailantera asociada a Los Charros, y que en cambio resignifica la canción desde una perspectiva emocional más cruda. Sin perder la esencia melódica del original, Marilina lo lleva hacia un terreno donde conviven la intensidad, la distorsión y una estética más industrial.

La reversión nació durante el proceso creativo de SALA (Sonido Abierto Latinoamericano) de Malba.

El cruce también funciona como un punto de contacto simbólico entre dos universos que rara vez dialogan, la cumbia noventosa que Los Charros ayudaron a consolidar como fenómeno masivo en Argentina, y la escena rock e indie contemporánea que Marilina representa como una de sus figuras más influyentes.

En paralelo al lanzamiento, la artista se prepara para sus dos shows en C Art Media los días 29 y 30 de mayo, en el marco de una etapa de alta visibilidad artística. La presentación del material de “Para quién trabajas Vol. 1” y esta nueva reversión consolidan un presente donde Bertoldi reafirma una idea central de su obra.