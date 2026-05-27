La indirecta de Lali Espósito contra Javier Milei en los Premios Gardel.

Este martes 26 de mayo por la noche se desarrolló la entrega de los Premios Gardel 2026, organizados por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) y que reconocen a lo mejor de la música argentina. El gran ganador de la velada fue Milo J, que se llevó doce estatuillas (incluyendo el Gardel de Oro, que es para el álbum del año) tras ser nominado en 17 categorías diferentes.

Incontable cantidad de figuras dijeron presente en la ceremonia: desde Abel Pintos hasta Luck Ra, pasando por Miranda!; Charly García y Turf. Quien también asistió fue Lali Espósito, que fue la segunda artista más ternada (en diez rubros) y se subió al escenario en dos ocasiones: una fue acompañada de Juliana Gattas tras obtener el galardón a Mejor Canción Pop por "Mejor que vos"; la otra fue en soledad, para recibir el de Mejor Álbum Pop por "No vayas a atender cuando el demonio llama".

Milo J ganó doce estatuillas en los Premios Gardel.

La indirecta de Lali Espósito a Javier Milei

A la hora de dar su discurso, de fondo el sonidista hizo sonar "Fanático", tema incluido dentro del disco y que es toda una oda contra el Presidente, que se transformó en himno para muchos de sus seguidores. Una vez frente al micrófono, no eludió la elección de la producción del evento.

"A veces nos hacen creer que decir lo que pensamos, o hacer lo que sentimos, puede alejarnos del público o puede costarnos caro. Este álbum me enseñó todo lo contrario", expuso ante un gran número de aplausos y gritos por parte de fanáticos. "Nos vemos en River, muchas gracias", cerró con sobriedad.