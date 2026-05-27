Es como caminar en Francia, pero queda en la ciudad de Buenos Aires: el histórico barrio porteño para recorrer

Es como caminar en Francia, pero queda en la ciudad de Buenos Aires: el histórico barrio porteño (Foto: Revista Lagunas)

Entre los rincones pintorescos y escondidos de la ciudad de Buenos Aires se encuentra uno de los barrios más antiguos e interesantes de Capital Federal: Retiro. Se trata de un barrio muy amplio que cuenta con plazas icónicas, parques y zonas llenas de palacios europeos, perfectos para salir a caminar y transportarse a otra parte del mundo.

Si bien existen diferentes versiones sobre cómo se denominó el barrio, la más aceptada sostiene que Retiro nació cuando el gobernador Agustín de Robles mandó a construir una quinta en la zona y la nombró “Casa del Retiro”, con el tiempo, el área comenzó a denominarse simplemente Retiro.

Uno de sus puntos más icónicos es la Plaza San Martín, inaugurada en 1862 bajo el diseño del paisajista francés Carlos Thays. Allí se pueden observar el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, el Monumento a los Caídos en Malvinas y una escultura de mármol llamada "La Duda". Se trata de un gran pulmón verde en la ciudad, ideal para desconectarse y disfrutar de una tarde tranquila.

Además, los palacios de estilo europeo son el corazón del barrio. Entre ellos se encuentran:

Palacio Paz (hoy Círculo Militar): es una construcción imponente del arquitecto francés Louis-Marie Henri Sortais, encargada por José Paz, periodista, político y fundador del diario La Prensa. En 1938 pasó a ser sede del Círculo Militar y del Museo de Armas de la Nación.

(hoy Círculo Militar): es una encargada por José Paz, periodista, político y fundador del diario La Prensa. En 1938 pasó a ser sede del Círculo Militar y del Museo de Armas de la Nación. Palacio San Martín : diseñado en 1905 por el arquitecto Alejandro Christophersen para la familia Anchorena, es un claro ejemplo de la arquitectura francesa Beaux Arts . Desde 1993 funciona como sede ceremonial de la Cancillería argentina, y es posible visitarlo con recorridos guiados gratuitos .

: diseñado en 1905 por el arquitecto para la familia Anchorena, es un claro . Desde 1993 funciona como sede ceremonial de la Cancillería argentina, y . Palacio Ortiz Basualdo : otro exponente de la corriente Beaux Arts, diseñado en 1912 por el arquitecto francés Paul Pater. Hoy se encuentra la Embajada de Francia en Buenos Aires.

: otro exponente de la corriente Beaux Arts, diseñado en 1912 por el arquitecto francés Hoy se encuentra Centro Naval: creado entre 1911 y 1914 por los arquitectos Jacques Dunant y Gastón Mallet, es un típico ejemplo de la arquitectura francesa de la belle époque porteña.

El ex Palacio Paz es una construcción imponente de Retiro que cuenta con detalles arquitectónicos franceses (Foto: TripAdvisor)

También, entre las grandes joyas del barrio, está la Estación Retiro creada en 1908 por ingenieros y arquitectos ingleses, y todos los materiales y piezas para su construcción fueron fabricados y traídos desde el Reino Unido. Fue inaugurada en 1915 y cuenta con dos personalidades bien distintas: la fachada principal sigue el academicismo francés, con ventanales altos y un imponente Hall Central, mientras que el cuerpo trasero fue diseñado de forma funcional usando hierro y vidrio, materiales característicos de la Revolución Industrial.

Además, frente a la Estación de Retiro se encuentra la Torre Monumental, una estructura de estilo renacentista de 60 metros de altura, construida por residentes británicos para celebrar el centenario de la Revolución de Mayo. Luego de la Guerra de Malvinas fue rebautizada con su nombre oficial: Torre Monumental, su mirador está abierto al público y ofrece vistas aéreas increíbles de todo el sector.

Dónde se encuentra exactamente Retiro: las calles ideales para salir a caminar

Actualmente, el barrio de Retiro limita con Puerto Madero, San Nicolás, Recoleta y la zona portuaria. También se encuentra cerca del asentamiento del Barrio Padre Carlos Mugica, también conocido como Villa 31.

A la hora de recorrerlo, el barrio tiene calles imperdibles como Arroyo: sus fachadas señoriales de estilo francés, el Palacio Estrugamou y una mezcla de galerías de arte y locales coquetos generan la sensación de estar paseando por París.

Incluso, para quienes buscan tomar algo se encuentra la Florería Atlántico, un bar oculto que ha sido considerado en reiteradas ocasiones como el mejor bar de Latinoamérica y el Caribe por The World's 50 Best Bars. Desde ahí, se puede extender el paseo por la peatonal Florida hasta las Galerías Pacífico, ya en el límite con San Nicolás.

Retiro cuenta con la Plaza San Martín ideal para descansar y calles europeas ideales para caminar (Foto: TripAdvisor)

Actividad gratis: se puede hacer una visita guiada en la Estación Retiro sin costo

Desde Trenes Argentinos ofrecen la posibilidad de visitar la Estación Retiro, declarada Monumento Histórico en 1997 y conocer aquellos espacios que no están habilitados al público general. Se trata de una visita guiada totalmente gratis, en la que se puede atravesar sus balcones y conocer los secretos detrás de sus detalles arquitectónicos que tienen más de 100 años de historia.