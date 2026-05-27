Chau sebo y piel grasa: la mascarilla casera más simple para una piel perfecta.

Existe una mascarilla facial que podés hacer en casa con solamente dos ingredientes caseros y que es ideal si tenés piel grasa o sebo. La piel grasa suele ser muy molesta y a muchas personas les cuesta encontrar la manera de limpiarla correctamente.

Afortunadamente, hay un ingrediente casero con propiedades muy beneficiosas para reducir la grasa de la piel del rostro. Lo mejor es que no vas a necesitar gastar de más en productos caros que te prometen resultados rápidos.

"Esta mascarilla es espectacular para limpiar profundamente, cerrar poros y equilibrar la producción de sebo. Deja la piel super suavecita, y lo mejor, sin grasa. Hazla una vez por semana y luego me agradeces", cuenta Ghislaine Cruz, creadora de contenido beauty.

Mascarilla casera de maicena y agua para la grasa y el sebo de la piel

Ingredientes

Maicena

Agua

Preparación

Mezclar en un recipiente la maicena con un poco de agua. Agregale el agua de a poco hasta lograr la consistencia deseada. Asegurate de que no queden grumos y esparcí la mezcla por tu cara. Dejá secar entre 15 y 20 minutos y enjuagá normalmente. ¡Listo! Repetilo semanalmente para mejores resultados.

Por qué la maicena es buena para pieles grasas

La maicena puede ayudar a mejorar el aspecto de la piel grasa porque tiene una textura absorbente que ayuda a retirar el exceso de sebo de la superficie del rostro. Al secarse sobre la piel, genera un efecto matificante que deja la cara menos brillante y con una sensación más suave.

Además, muchas personas la usan en mascarillas caseras porque es un ingrediente suave y calmante, ideal para quienes sienten la piel pesada o con exceso de oleosidad. También puede ayudar a que los poros se vean visualmente más cerrados después de retirar la mezcla, aunque no los cierra de manera permanente.

Otro punto a favor es que la maicena tiene una textura fina que deja la piel con efecto aterciopelado y puede disminuir momentáneamente la sensación grasosa sin irritar tanto como otros ingredientes más agresivos, como el limón o el bicarbonato.

Sin embargo, es importante aclarar que no elimina el sebo para siempre ni reemplaza una rutina de skincare adecuada. Si la piel es muy grasa o hay acné inflamatorio, lo ideal es acompañar con limpieza suave, hidratación liviana y activos específicos recomendados por dermatólogos.