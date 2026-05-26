Una histórica automotriz deja de fabricar autos en Argentina: qué pasará con los trabajadores

Una histórica automotriz dejará de fabricar en Argentina.

Una de las automotrices más importantes del país dejará de producir en Argentina y se suma a la larga lista de empresas que se van en medio de la crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei. La marca Citroën, del grupo Stellantis, tomó la decisión no fabricar más autos en el país para concentrar su operación en Brasil. Esto repercute fuertemente en los puestos laborales y ya se abrieron retiros voluntarios.

Citroën deja el país tras 28 años seguidos de producción tras su regreso en 1998 cuando comenzó su segunda etapa. El último modelo que produjo en el país fue la Berlingo Furlon, que será reemplazada por la nueva Berlingo Van L2, importada de España.

Esto pegó duro en la planta de El Palomar que abrió retiros voluntarios. La planta del partido de Tres de Febrero ya viene de padecer que ya no fabricará más la Peugeot Partner y empezó a aplicar suspensiones programadas y el cierre de un turno por la caída de la demanda.

En ese sentido, esta semana comenzó una suspensión de personal por 14 días y se espera en la fábrica otro freno a la producción programado del 13 al 26 de julio por estos motivos. Aquella fábrica quedará concentrada únicamente en la fabricación de los Peugeot 208 y 2008.

La preocupación de los trabajadores tras la decisión de Citröen

En la planta de El Palomar crece la preocupación ya que la firma busca reducir el plantel. Al respecto, la compañía convocará uno por uno a los empleados para ofrecerles los retiros con entre 5 y 7 salarios adicionales para que terminen aceptando. Además allí pronto vencen aproximadamente 400 contratos de personal y los rumores apuntan a que no serán renovados.

Fuentes del sector señalan el mal momento de la industria local automotriz por la caída del poder adquisitivo pero sobre todo por la apertura de importaciones. De hecho en el primer cuatrimestre de 2026, Citroën alcanzó un 4,7 por ciento de participación de mercado en la Argentina. Sin embargo, buena parte de esas ventas ya provenían de vehículos importados desde Brasil, anticipando el nuevo esquema regional de la automotriz.

Respecto del futuro, Citroën mantiene su producción en Brasil con los modelos C3, Basalt y Aircross, mientras que en Uruguay fabrica el utilitario Jumpy. La firma reforzó en la Argentina la comercialización de modelos importados desde Europa, como los nuevos C4 Hybrid y C5 Aircross.