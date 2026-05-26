La avícola más importante del país paralizó una de sus plantas y hay temor de cierre

La avícola más importante tiene una de sus plantas paralizadas.

En el medio de la crisis económica que vive Argentina por las medidas de Javier Milei y su gobierno, la avícola más importante del país tiene una de sus plantas paralizada y entre los trabajadores hay temor de un cierre definitivo. Los empleados de la fábrica "La China" de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, viven una situación muy preocupante ya que este martes el lugar permaneció cerrado y no hay precisiones por su futuro.

La empresa GTA S.A., dueña de Granja Tres Arroyos tenía que presentarse este lunes a una audiencia tras varios reclamos laborales pero no lo hizo. Esto encendió las alarmas en el sindicato que le pidió a los trabajadores que se presenten en las instalaciones en sus horarios habituales de turno para que los dueños no puedan alegar abandono de trabajo, pese a que no haya actividad.

Ante la falta de respuestas, el gremio adelantó que convocará de urgencia a una asamblea soberana con el conjunto de los operarios para debatir la situación de la fábrica, determinar posibles medidas de fuerza y ver los mejores pasos a seguir para destrabar la situación.

"Hoy recién fui al frigorífico pero no me dejaron entrar, está todo parado en Granja y nadie puede entrar, sólo seguridad", expresó uno de los trabajadores al medio local La Pirámide. También señalaron que no hubo información oficial por parte de la compañía sobre los motivos del cierre temporario ni sobre el alcance de la medida para el personal.

La crisis de Granja Tres Arroyos

Esta situación se da en el contexto de crisis que vive la empresa la cual acumula una deuda total en cheques de $29.333.390.645, correspondiente a 1.813 documentos impagos.

Esto llevó a que en la planta de Concepción del Uruguay, donde trabajan aproximadamente 1.000 empleados, se implementó un esquema de cuatro días de trabajo semanales y reduciendo el salario al 65 por ciento. En esa ciudad, presentó un procedimiento preventivo de crisis y cerró la planta de Becar.

Además en las distintas plantas de la compañía también se viven situaciones complicadas. Por ejemplo, la planta de faena de aves Wade, ex Cresta Roja y que hoy pertenece a Tres Arroyos, tuvo un freno total de la actividad el 14 de mayo producto de atrasos salariales. Los empleados bloquearon la entrada y salida de camiones en protesta.

En tanto en la planta de La Loja, Pilar, suspendieron 200 trabajadores por 180 días con una reducción de la actividad semanal donde se trabajó solo tres días de los cinco habituales, mientras que las jornadas no trabajadas fueron abonadas al 50 por ciento del salario correspondiente.