Una empresa clave para Chevrolet cerró su fábrica para comenzar a importar

Cerró una proveedora clave de Chevrolet para comenzar a importar.

Desde la asunción de Javier Milei, lejos de llegar compañías extranjeras al país, muchas multinacionales decidieron irse de Argentina acrecentando la crisis económica, como es el reciente caso la mayor fabricante de asientos para automóviles que es proveedora de Chevrolet.

Adient abastecía de asientos al modelo Chevrolet Tracker de General Motors, pero decidió dejar de producir en el país para comenzar a importar los productos desde Brasil. Esto hizo que cierre su planta de Pueblo Esther, una localidad santafesina con 12.000 habitantes y que 70 trabajadores queden en la calle.

"General Motors Argentina fue informada por Adient de su decisión de negocios de abastecer sus productos desde Brasil. Este escenario no compromete las operaciones de nuestra planta ubicada en Alvear, provincia de Santa Fe. GM reafirma su compromiso con sus clientes para desarrollar y comercializar productos innovadores y asequibles a través de una matriz productiva competitiva y sustentable", manifestaron desde la automotríz.

Si bien en GM no se verá afectada la actividad, si cerrará de manera definitiva la planta de Pueblo Esther, que supo tener 200 trabajadores pero que en la actualidad sólo quedaban 70.

La caída de las ventas y la apertura de importaciones

Según fuentes del sector la decisión responde a una reconfiguración regional de la cadena de suministro en un contexto de recesión en la Argentina, según el medio Infobae. En esa línea señalaron que Adient "proveía solo a GM, por lo que estaban muy afectados por la bajísima actividad de esa terminal".

La caída del consumo afecta a toda la industria y eso sumado a la apertura de importaciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei, produjo que muchas fábricas cerraron para traer los productos del exterior. De hecho desde fuentes de la empresa reconocieron que les conviene importar los asientos de Brasil ya que por más que se sume el costo del flete, los precios finales son más bajos.

Esto dejó en la calle a los 70 empleados de la planta y según el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), la empresa prometió a los empleados el pago total de las indemnizaciones más un bono adicional. Hubo charlas para que algunos puedan ser reubicados en otras fábricas pero lo ven muy difícil.

Adient es líder mundial en la fabricación de asientos para diversas marcas automotrices. Su sede está en Plymouth, Michigan, Estados Unidos y cuenta con presencia en 29 países, tiene 200 plantas de fabricación/ensamblaje y unos 65 mil trabajadores.