13 familias viven en un frigorífico que cerró en medio de la crisis y no les pagó a los trabajadores

13 familias viviendo en un frigorífico tras su cierre.

En medio de la crisis económica que produjo Javier Milei con su gobierno, 13 familias se encuentran viviendo en un frigorífico tras el cierre de sus puertas. Reclaman contra la falta de pagos y de respuestas por parte de la empresa.

Se trata de el frigorífico Euro, ubicado en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez que frenó su producción en octubre del año pasado dejando a más de 100 trabajadores sin su fuente de ingresos.

Tras paralizar los trabajos, los dueños dejaron de comunicarse con los empleados sin presentar la quiebra, sin enviar telegramas de despido, pero también pagar los salarios. Esto dejó a los operarios en una situación de incertidumbre que se agrava cada día más.

En ese contexto, 13 trabajadores y sus familias tomaron la fuerte decisión de instalarse en el frigorífico para cuidar los bienes y visibilizar el reclamo de que les paguen los que les adeudan y les ofrezcan alguna respuesta sobre su futuro.

El drama de los trabajadores del frigorífico Euro

"Estamos en medio de una pelea empresarial, porque hace siete meses que no nos pagan", relató Fabiana Carabajal, empleada del frigorífico desde hace dos décadas a la AM 750.

Y agregó: "No nos despiden y tampoco presentan quiebra. O sea, quedamos a la intemperie y nadie nos responde nada. Nadie nos dice si la empresa se va a vender, si se va a alquilar, si nos van a pagar, si vamos a volver a trabajar, si vamos a ser despedidos. Pedimos una respuesta, que nos digan qué quieren hacer con nosotros porque quedamos en la nada".

"Figuramos activos, pero no recibimos un solo peso", marcó señalando que la empresa no solo dejó de abonar los salarios, sino que tampoco realizó los aportes correspondientes, por lo que los empleados se quedaron sin obra social. Sostuvo en esa línea que no tienen "ayuda de nadie" y remarcó que entraron a la fábrica "para cuidar las cosas porque los dueños se fueron y no dejaron ningún tipo de personal, ningún tipo de seguridad". Las 13 familias que se quedaron en la planta pasaron hasta Navidad y Año Nuevo allí.

"Nadie aparece por acá, no les conocemos la cara a los dueños", sumó y apuntó contra el gobierno santafesino de Villa Gobernador Gálvez por tampoco dar ningún tipo de respuestas. "de vez en cuando viene y deja bolsones de comida, pero después, nadie", detalló sobre el intendente.