Kimi Antonelli ganó el GP de Canadá: cómo quedaron las posiciones en la Fórmula 1

Antonelli suma cuatro victorias en la temporada.

Después de tres semanas sin acción, la Fórmula 1 ha vuelto este fin de semana con la cita en el Circuito Gilles Villeneuve, donde George Russell brilló este sábado en la carrera sprint y se quedó con la pole en la clasificación. El inglés le había ganado la primera posición de la grilla a Andrea Kimi Antonelli por apenas 68 milésimas en una quinta fecha caliente entre los dos Mercedes por los duelos que hubo durante la sprint.

Para este domingo, el clima hizo pensar en la posibilidad de alguna lluvia considerable antes de la largada del Gran Premio de Canadá, que tuvo tres vueltas previas debido al problema en el Racing Bulls de Arvid Lindblad, quien finalmente no pudo salir. No obstante, una vez iniciada la carrera, Russell fue superado por Antonelli y por Lando Norris, quien se puso primero con los neumáticos intermedios de lluvia.

La elección de dicho compuesto no es un detalle menor, ya que no hubo agua en Montreal y la falsa alarma le costó caro a McLaren, que tuvo que mandar a sus dos pilotos a boxes en las primeras vueltas, tal como pasó con Audi y Cadillac. Como resultado, Antonelli quedó como líder, aunque fue superado por Russell en la séptima vuelta, lo que dio inicio a una nueva serie de desencuentros entre los dos pilotos de la escudería alemana.

De hecho, ambos llegaron a tocarse en la vuelta 24 mientras que Max Verstappen esperaba un incidente que le permita tomar la delantera desde el tercer lugar, pero el duelo se vio interrumpido rápidamente. En el giro 30, el británico se pasó de largo en una curva debido a una falla mecánica en el motor y debió abandonar, lo que dejó a Antonelli como líder indiscutido mientras que el Virtual Safety Car permitió a los pilotos tener una parada gratuita por boxes.

Tal es así que Kimi mantuvo su primer lugar y lideró con comodidad por lo que restó de la carrera, mientras que el neerlandés mantuvo un intenso duelo con Lewis Hamilton hacia las vueltas finales. Por otra parte, la carrera tuvo otros incidentes, como el abandono de Lando Norris por la rotura de la caja de cambios en la vuelta 40 o el choque de Oscar Piastri a Alex Albon, quien también debió retirarse.

En total, hubo seis retiros en el transcurso del GP de Canadá, que fue conquistado por Antonelli con un tiempo de 1:28:15.758, seguido por Hamilton (+10.768s) y Verstappen (+11.276s) en el podio. Cabe resaltar que se trató de un podio soñado para el italiano, que fue levantado en brazos por el británico y recibió un fuerte abrazo de Verstappen, quien es uno de sus grandes ídolos en la F1.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Canadá

Andrea Kimi Antonelli: 131 puntos. George Russell: 88. Charles Leclerc: 75. Lewis Hamilton: 72. Lando Norris: 58. Oscar Piastri: 48. Max Verstappen: 43. Pierre Gasly: 20. Oliver Bearman: 18. Liam Lawson: 16. Franco Colapinto: 15. Isack Hadjar: 14. Carlos Sainz: 6. Arvid Lindblad: 5. Gabriel Bortoleto: 2. Esteban Ocon: 1. Alex Albon: 1. Nico Hülkenberg: 0. Valtteri Bottas: 0. Checo Pérez: 0. Lance Stroll: 0. Fernando Alonso: 0.

El italiano estiró su ventaja a 43 puntos.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Canadá, la Fórmula 1 se tomará una semana de descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Mónaco. Allí se desarrollará el Gran Premio de Mónaco por la sexta fecha entre el 5 y 7 de junio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.