24 Horas de Nurburgring: Mercedes explicó el problema que le negó la victoria a Max Verstappen

Verstappen estuvo a tres horas de ganar la carrera.

Aprovechando la inactividad en la Fórmula 1, Max Verstappen se había agendado este fin de semana para participar de las 24 Horas de Nurburgring, uno de los eventos más importantes en las carreras de resistencia. De hecho, el campeón de la F1 se había preparado para esta carrera con una pruebas hace unas semanas, además de su participación en la segunda fecha de la NSL, también en Nurburgring.

El piloto neerlandés había clasificado en el tercer lugar y este sábado su equipo, Verstappen Racing, tuvo una notable largada y mantuvo una gestión admirable durante toda la carrera. Tal es así que el Mercedes ploteado con los colores de Red Bull llegó a estar primero con más de treinta segundos de ventaja cuando solamente quedaban algo más de tres horas para el triunfo de Verstappen, Jules Gounon, Dani Juncadella y Lucas Auer.

Sin embargo, tras la última salida del tetracampeón del mundo y con Juncadella al volante para el último stint, el Mercedes-AMG GT3 Evo comenzó a tener problemas que llevaron al abandono del equipo. El español había comenzado a perder velocidad apenas unos minutos después de su regreso a pista e incluso fue superado, por lo que volvió a boxes y el equipo determinó guardar el coche en el garaje para iniciar las reparaciones.

Justamente sobre este inconveniente habló Stefan Wendl, jefe Mercedes-AMG Motorsport, que reveló que había aparecido un cartel de advertencia del ABS en el tablero al momento de hacer el relevo. “En un primer momento pensamos que se trataba de un problema eléctrico. Intentamos reiniciar el sistema y Dani incluso indicó durante su primera vuelta que podía manejarlo razonablemente bien”, relató el ingeniero en declaraciones rescatadas por Motorsport.

Sin embargo, el problema no era eléctrico, sino un problema en la transmisión que repercutió en el resto del coche. “Después empezaron a aparecer ruidos y vibraciones y, tras dos vueltas, finalmente tuvo que reducir la velocidad y regresar a boxes. Allí resultó que teníamos daños en el eje de transmisión, lo que por desgracia también causó daños colaterales adicionales en la suspensión y otras piezas alrededor del semieje trasero derecho”, agregó Wendl, quien quiso reparar el coche inmediatamente para que, al menos, los fans puedan verlo girar en la vuelta final.

El eje de transmisión fue la causa del abandono.

El posteo de Verstappen tras el abandono

Horas después de culminada la carrera, Max Verstappen hizo un posteo en sus redes sociales, donde lamentó el resultado final que tuvieron, pero no por eso dejó de lado la parte positiva del fin de semana. “Muy desafortunado y frustrante final, pero estas cosas pueden pasar. Aun así, realmente disfruté la experiencia junto con Jules, Luggi y Dani”, escribió el neerlandés.