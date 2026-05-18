Federación Internacional de Gimnasia levanta restricciones impuestas a deportistas rusos y bielorrusos

​La Federación Internacional de Gimnasia levantó todas las restricciones impuestas a ‌los deportistas rusos ‌y bielorrusos, lo que les permite volver a competir a nivel internacional bajo sus banderas nacionales con efecto inmediato, informó el lunes.

Tras la invasión a Ucrania por parte de ​Rusia, los ⁠atletas de ambos países fueron ‌sancionados en marzo de 2022, ⁠pero se les ⁠había permitido competir como participantes neutrales a partir de finales de 2024.

La gimnasia ⁠no es el único deporte que ​ha relajado sus restricciones ‌recientemente. World Aquatics ‌puso fin a sus directrices sobre ⁠el estatus neutral en abril, permitiendo a los nadadores senior rusos y bielorrusos lucir sus colores ​nacionales y ‌escuchar sus himnos, y United World Wrestling reincorporó plenamente a ambos países en todas las categorías de edad la semana ⁠pasada.

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El cambio se aplica a las cinco disciplinas reguladas por la Federación Internacional de Gimnasia, incluyendo la gimnasia artística, rítmica, acrobática y aeróbica, así como el trampolín.

Rusia ha sido tradicionalmente un país ‌fuerte en gimnasia, habiendo ganado dos medallas de oro y 10 medallas en total en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, compitiendo bajo la ‌bandera del Comité Olímpico Ruso antes de ser excluida de los Juegos de ‌París 2024.

La ⁠Federación Internacional de Gimnasia no respondió de inmediato a una ​solicitud de comentarios.

Con información de Reuters