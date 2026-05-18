Federación Internacional de Gimnasia levanta restricciones impuestas a deportistas rusos y bielorrusos

La Federación Internacional de Gimnasia levantó todas las restricciones impuestas a los deportistas rusos y bielorrusos, lo que les permite volver a competir a nivel internacional bajo sus banderas nacionales con efecto inmediato, informó el lunes.
Tras la invasión a Ucrania por parte de Rusia, los atletas de ambos países fueron sancionados en marzo de 2022, pero se les había permitido competir como participantes neutrales a partir de finales de 2024.
La gimnasia no es el único deporte que ha relajado sus restricciones recientemente. World Aquatics puso fin a sus directrices sobre el estatus neutral en abril, permitiendo a los nadadores senior rusos y bielorrusos lucir sus colores nacionales y escuchar sus himnos, y United World Wrestling reincorporó plenamente a ambos países en todas las categorías de edad la semana pasada.
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El cambio se aplica a las cinco disciplinas reguladas por la Federación Internacional de Gimnasia, incluyendo la gimnasia artística, rítmica, acrobática y aeróbica, así como el trampolín.
Rusia ha sido tradicionalmente un país fuerte en gimnasia, habiendo ganado dos medallas de oro y 10 medallas en total en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, compitiendo bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso antes de ser excluida de los Juegos de París 2024.
La Federación Internacional de Gimnasia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Con información de Reuters