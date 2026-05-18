Un rival para Argentina: el país europeo que inició su plan para albergar un Gran Premio de la Fórmula 1

Dinamarca anunció su plan para volver a la F1.

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 inspiró al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para intentar ganarse un lugar en los futuros calendarios de la máxima categoría con las remodelaciones en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. De hecho, la visita del pilarense fue clave para promocionar los avances en la obra, al igual que el caudal de gente que asistió a su exhibición llamó el interés de los directivos de la F1.

Aun así, todavía queda mucho trabajo por delante antes de ganarse la homologación de la FIA para poder traer de regreso el Gran Premio de Argentina, que se corrió por última vez en 1998 con la victoria de Michael Schumacher. En este contexto, ahora le ha surgido un nuevo rival a Buenos Aires, puesto que Dinamarca ha puesto en marcha su plan para volver a tener una fecha en la máxima categoría.

Si bien Dinamarca nunca ha sido un exponente en la F1, donde su piloto más reciente fue Kevin Magnussen, se trata de un país apasionado por el deporte automotor, con referentes de peso en las carreras de resistencia, como el histórico Tom Kristensen. De hecho, la nación del norte europeo solamente tuvo dos ediciones en 1961 y 1962, con victorias de Musgo Stirling y Jack Brabham, respectivamente, ambas en el Roskilde Ring.

A pesar de esto, se ha lanzado un ambicioso proyecto para transformar el circuito de Padborg Park, iniciativa que cuenta con el apoyo de Alex Wurz, expiloto que tuvo su paso por Benetton, McLaren y Williams. De acuerdo con Motorsport, la pista tendrá una extensión de 6006 metros y contará con 18 curvas, para lo que se requerirá de una inversión de 3.8 millones de coronas danesas.

Cabe mencionar que el predio de Padborg Park, donde se construirá el Circuit of Denmark, se encuentra al sudeste del país, en la reconocida región de Jutlandia, una zona estratégica por el lado del turismo. Y es que la cercanía a Alemania y Países Bajos e incluso Polonia busca captar fanáticos de dichos países para el GP de Dinamarca, que busca volver al calendario en el medio y largo plazo.

Así sería el diseño del circuito creado por Alex Wurz.

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