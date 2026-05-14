El inaudito regalo que recibió Franco Colapinto de una reconocida empresa argentina: "Orgullo"

Colapinto recibió un regalo en Argentina.

Hace unas semanas, Franco Colapinto estuvo presente en Buenos Aires para realizar su exhibición en el barrio porteño de Palermo, donde recorrió parte de la Avenida del Libertador y de la Avenida Sarmiento a bordo del Lotus E20 y el Mercedes W196. El Road Show de Fórmula 1 tuvo una convocatoria de más de 600 mil personas que se acercaron para ver al pilarense, algo que también causó revuelo en las redes sociales.

Por aquellos días, se hizo viral una réplica del A526 del piloto argentino construido por Rasti, la marca de juguetes que lleva más de 60 años en el mercado con su sistema de ensamble de piezas. A través de sus redes sociales, la empresa juguetera había presentado el “Fórmula Rasti” con los colores del monoplaza de Alpine y un muñeco que simulaba ser Colapinto, pero todo escaló con la búsqueda de entregarle un ejemplar al piloto.

En un video publicado en la cuenta de Instagram de Rasti, Antonio Dimare, su fundador, leyó una carta dirigida al pilarense en nombre de la compañía. “Nosotros hacemos juguetes desde hace más de 60 años, siempre en Argentina, siempre con manos argentinas”, comenzó el empresario, que luego se refirió al regalo que intentaron enviarle, la réplica del A526 con una pequeña sorpresa.

“Quisimos hacerte un regalo muy especial. Tu auto armado con nuestros bloques, con algo más especial adentro: los mensajes de los chicos y las chicas que te admiran y te bancan”, agregó Dimare. Ahora bien, en la carta puede leerse un extracto que no fue parte del video, en el que el fundador de Rasti mostraba el orgullo que siente por tener a un piloto como Colapinto representando a Argentina en la máxima categoría.

“Franco, no te conocemos personalmente, pero seguimos cada una de tus carreras. Verte llegar nos llena de orgullo, como les pasa a millones de argentinos”, decía la parte inicial del escrito. Posteriormente, el video muestra algunos de los mensajes que fueron llegando y se depositaron en una caja junto al juguete, que finalmente llegó a la casa de la familia del piloto luego de que la madre de Franco se contactara con la empresa.

La mamá de Franco confirmó que su hijo leyó todas las cartas.

¿Cuándo es la siguiente fecha de la F1?

Tras la cita en Miami, la Fórmula 1 tendrá una pausa de tres semanas hasta el Gran Premio de Canadá, que se disputará del 22 al 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve. Al igual que este fin de semana, la quinta fecha del campeonato se disputará bajo el formato de carrera sprint, por lo que habrá una sola sesión de prácticas libres y dos oportunidades de sumar puntos.