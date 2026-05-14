Pablo Rossi se hartó y reveló el trasfondo del escándalo de Adorni en el Gobierno: "Pesadilla"

Pablo Rossi se hartó y reveló el trasfondo del escándalo de Adorni en el Gobierno.

El escándalo por presunto enriquecimiento ilícito sacude de forma violenta los cimientos de la Casa Rosada y la paciencia de los medios de comunicación llega a su límite. En la pantalla de A24, el periodista Pablo Rossi lanzó una cruda advertencia sobre el futuro del oficialismo frente a las graves denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su círculo íntimo.

Durante su clásico espacio televisivo, el comunicador describió el complejo y oscuro panorama que acorrala a la gestión libertaria de cara a los próximos meses. "Más allá del devenir judicial para las causas, es una pesadilla política el apellido Manuel Adorni para el Gobierno", sentenció frente a las cámaras con absoluta firmeza.

El escudo del presidente Javier Milei

Luego, el conductor reveló la orden directa de Javier Milei para clausurar los cuestionamientos de su propio equipo de trabajo. "En un gobierno que quiere dejar atrás este tema. El Presidente dijo: 'Basta, doy por cerrado, se acaban las internas, no me pregunten más, Adorni se queda conmigo, no lo voy a entregar a Manuel'", recordó con lujo de detalles para ilustrar la desesperada protección del jefe de Estado.

Pablo Rossi se hartó y reveló el trasfondo del escándalo de Adorni en el Gobierno.

El martes, Adorni había sido protagonista de la Marcha Federal Universitaria, con su nombre en múltiples pancartas llevadas a la Plaza de Mayo por los miles de manifestantes. "En los carteles, el apellido Manuel Adorni se metió en todo", opinó Feinmann en A24, justamente al lado de Pablo Rossi.