El exministro de Economía alertó por el bajo nivel de reservas de cara a las presidenciales.

El exministro de Economía Hernán Lacunza advirtió al gobierno de Javier Milei sobre un escenario de reservas “escuálidas” y dólar atrasado de cara a 2027. El economista consideró que el Ejecutivo debe corregir ese rumbo frente a una mayor demanda de la divisa norteamericana, como suele suceder en años en los que se llevan a cabo comicios.

“Entrar a un año electoral con reservas escuálidas y con un tipo de cambio bajo es demasiado riesgoso”, planteó Lacunza en declaraciones a Radio Rivadavia. Si bien el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri destacó la compra de 7000 mil millones de dólares en esa materia, matizó la adquisición por parte del Banco Central al asegurar que de esa cifra solo se acumularon 2000 mil millones en moneda extranjera.

Lacunza calificó el ritmo de acumulación de divisas por parte de la entidad monetaria como “insuficiente”, pero dijo que todavía se está a tiempo de revertir la situación.

En el plano fiscal, el exministro ponderó las políticas económicas que llevó a cabo del Gobierno desde el inicio del mandato de Milei, pero cuestionó la “prudencia” en materia de “reformas monetarias y cambiarias” al afirmar que el se encontró una “zona de confort donde se prefiere no tomar riesgos”.

“Hay prudencia porque no se emiten pesos a lo loco, pero no se termina, por ejemplo, de abrir el cepo para empresas”, puntualizó Lacunza. “De esa manera no aumenta la inflación, pero hay menos inversión”, contrastó el ex titular de Hacienda, quien argumentó que las restricciones cambiarias impiden la salida de dólares, al igual que la carencia de reservas.

Milei apuesta a nueva deuda en dólares para reforzar reservas

En paralelo a las advertencias de Lacunza sobre la fragilidad de las reservas internacionales, el Gobierno buscará esta semana captar nuevos dólares a través de una licitación de deuda. Luego de haber destinado parte de las divisas acumuladas en las últimas semanas al pago de compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Secretaría de Finanzas convocó para hoy a una nueva colocación de bonos en moneda extranjera con la intención de obtener hasta 500 millones de dólares.

La operación se realizará en un contexto marcado por fuertes vencimientos en pesos —por unos 11,2 billones— y por una estrategia oficial de acumulación de reservas basada en endeudamiento. Para ello, el Tesoro volverá a apoyarse en los bonos AO27 y AO28, títulos emitidos bajo legislación local y suscriptos en dólares.

Después de haber ampliado transitoriamente el límite de colocación hasta 900 millones de dólares en la licitación anterior, el Palacio de Hacienda resolvió volver al esquema original. Esta semana dispuso un tope de 150 millones de dólares por instrumento en la primera vuelta y otros 100 millones adicionales en una segunda ronda, lo que habilita una captación potencial de hasta 500 millones de dólares.