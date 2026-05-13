Un solo par de zapatos nuevos puede transformar todo tu estilo.

Las zapatillas blancas dejaron de ser el básico infaltable. En 2026, las calles y pasarelas de París y Milán imponen dos nuevos protagonistas: las zapatillas plateadas metalizadas y los zapatos de cuero retro. Te contamos por qué cambiaron las reglas, cómo sumar esta tendencia y qué combinaciones funcionan sin perder elegancia.

¿Por qué las zapatillas blancas quedaron en el pasado?

Durante años fueron el comodín indiscutido de la moda urbana. Pero en 2026 ese reinado se terminó. Hoy las zapatillas blancas se perciben como un uniforme global, repetido y sin originalidad. Su mayor enemigo, además, es el desgaste cotidiano: se ensucian con facilidad, exigen limpieza constante y no resisten el ritmo acelerado de la vida diaria.

En contraste, los modelos metalizados y los de cuero retro disimulan mucho mejor las marcas del uso. No necesitás que estén impecables para que el look funcione. Y, de paso, le suman un toque de personalidad a cualquier outfit sin que tengas que pensar demasiado a la mañana cuando te estás vistiendo.

El boom de las zapatillas plateadas: el nuevo neutro

Las zapatillas deportivas color plata se consolidaron como el básico renovado de este año. Su tono gris brillante funciona como un neutro distinto: combina perfecto con paletas frías, tonos tierra y hasta colores vibrantes. Por eso las ves tanto en oficinas informales como en salidas nocturnas y planes de fin de semana.

En las calles europeas aparecen en versiones minimalistas y en diseños retro inspirados en el running. Reflejan la luz sutilmente y realzan hasta los outfits más simples. Algunas combinaciones que ya son tendencia: pantalones sastre rectos en negro, gris o beige para un look elegante pero relajado; jeans rectos o slim que dejan el protagonismo al calzado; y faldas midi fluidas que mezclan lo urbano con un toque chic sin esfuerzo.

Las zapatillas plateadas combinan con paletas frías, tierra y colores vibrantes.

El regreso del cuero retro para todos los días

Mientras las plateadas dominan el estilo deportivo, los zapatos casuales de cuero retro ganan terreno entre quienes prefieren un aire más clásico. Mocasines impecables, Oxford modernizados y modelos con suelas discretas salen del ámbito formal y se incorporan a looks de oficina, reuniones informales y viajes.

Las marcas europeas apuestan por el diseño minimalista, el cuero de calidad y una paleta de marrones, caramelo, beige y grises que disimulan el desgaste. La prioridad es la durabilidad, porque la moda actual no solo busca verse bien, sino también resistir el uso intensivo sin perder la forma ni el estilo.

Los mocasines de cuero retro salen del ámbito formal este año.

Cómo sumar la tendencia sin renovar todo el guardarropa

No hace falta vaciar el placard. La clave está en elegir cortes clásicos y dejar que el calzado sea el protagonista. Para el trabajo informal, un pantalón de vestir recto, una camisa lisa o un sweater fino y zapatillas plateadas minimalistas alcanzan. Si preferís un look más tradicional, los mocasines en tonos tierra son la opción justa.

Para el fin de semana, jeans de tiro medio o alto, una remera neutra y zapatillas retro ajustadas resuelven el outfit en segundos. Y si la salida es nocturna e informal, una falda midi o un pantalón ancho liviano con una blusa simple y zapatillas plateadas suman brillo controlado. En todos los casos, el calzado deja de ser un accesorio secundario y se convierte en el sello de identidad de cada look.