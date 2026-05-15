Pachuca saca mínima ventaja en semifinal de ida del torneo mexicano

Pachuca sacó una mínima ventaja hacia la ‌final del ‌torneo Clausura del fútbol tras ganar el jueves 1-0 a Pumas UNAM en el partido de ida por la semifinal gracias al gol del neerlandés ​Oussama Idrissi.

El ⁠partido de vuelta se jugará ‌el domingo en el ⁠estadio Olímpico Universitario ⁠de la Ciudad de México.

En el encuentro, disputado en el estadio ⁠Hidalgo de Pachuca, el equipo local ​registró el gol ‌de la victoria a ‌los 37 minutos con un ⁠disparo desde fuera del área de Idrissi que fue desviado por el defensa brasileño Nathanael ​Silva, ‌lo que dejó sin oportunidad de reaccionar al portero costarricense Keylor Navas.

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El partido continuó sin claras opciones de ⁠gol, hasta los 86 minutos cuando los "Tuzos" de Pachuca estuvieron cerca de aumentar su ventaja con un remate del venezolano Salomón Rondón que pasó cerca del poste ‌izquierdo.

Pachuca finalizó el partido con un hombre menos debido a la expulsión del zaguero brasileño Eduardo Bauermann, quien vio la tarjeta roja a ‌los 90 minutos tras cometer falta al delantero brasileño Juninho.

En la ‌otra semifinal, ⁠Cruz Azul y Guadalajara empataron el miércoles 2-2. ​La serie se definirá el sábado en el estadio Jalisco de Guadalajara.

Con información de Reuters